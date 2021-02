Cuneo, alle battute finali il processo al ragionier Bruno: la Procura chiede la condanna

È giunto alle battute finali il procedimento penale al Tribunale di Cuneo che vede il ragioniere Adriano Bruno sui banchi degli imputati. In concorso con G.K., titolare di una ditta di costruzioni la cui posizione è già stata definita in abbreviato - ma la cui sentenza non è ancora passata in giudicato - avrebbe evaso le imposte sui redditi nel 2011 e nel 2012.

In particolare Bruno, in qualità di tenutario della contabilità e legale rappresentante dello "STUDIO Sistem S.a.s." , per agevolare il suo cliente e permettergli di pagare meno tasse avrebbe dichiarato redditi inferiori a quelli che in realtà percepiva. Un ‘escamotage’, quello ipoteticamente messo a punto dal ragioniere, che avrebbe consentito un’evasione di circa 530mila euro.

Precedentemente erano stati sentiti come testimoni alcune ex dipendenti e clienti dello studio del ragionier Bruno, i quali avevano dichiarato che all’epoca dei fatti sarebbe stata un’altra persona a tenere la contabilità e a compilare le dichiarazioni dei redditi e non l’imputato.

Stamane in aula, G.K., assistito dall'avv. Antonio Tripodi, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere; inoltre, era presente l'ex segreteria del contabile che, interrogata dal Giudice Elisabetta Meinardi, ha dichiarato di aver lavorato per circa dieci anni nello studio del contabile: “Svolgevo le mansioni che mi venivano affidate dal ragioniere. Ero addetta a sbrigare le pratiche di inizio attività, quelle di cessazione, di registrazione di contratti locazione e di licenze commerciali. Compilavo anche i 730. G.K. l’ho sentito nominare, non portava a me le fatture relative alla sua attività perché non me ne occupavo. Adriano dava delle indicazioni precise, in particolare le dichiarazioni dovevano essere sempre congrue e coerenti e riportare un utile un po’ più alto rispetto all’anno prima. Alcune società avevano ricavi alti e costi bassissimi. Per questo tipo di tecnicità i clienti si relazionavano direttamente con lui, io non mi prendevo la responsabilità di fare cose del genere. Quando ci sono stati i problemi, l’Agenzia delle Entrate è venuta da me a chiedere spiegazioni, io ho dovuto difendermi. Ho passato dei momenti durissimi per delle cose non vere. Io ero una dipendente. Adriano Bruno seguiva tutti i clienti e gestiva ogni cosa. Il legale rappresentate delle due aziende, la s.a.s. e la s.n.c. era lui. Per la questione di G.K. non sono stata contattata. Io non so se Adriano spiegasse ai clienti come stavano le cose. Ma nessuno di loro ha mia obiettato, nonostante i redditi che venissero presentati fossero inferiori a quelli realmente percepiti".

Il p.m. Raffaele Delpui ha chiesto al Giudice di riconoscere la penale responsabilità dell’imputato condannandolo a 2 anni di reclusione.

Di contro, la difesa dell'imputato, l’avv. Nicola Caminiti ha richiesto l’assoluzione, in subordine il minimo della pena: “La dichiarazione dei redditi è stata fatta dallo studio Sistem snc, non dal ragionere. La circostanza è provata dai documenti prodotti. Un teste aveva riferito che delle dichiarazioni si occupava la ‘STUDIO sistem s.n.c’, una società diversa da quella indicata nel capo d’imputazione, cioè la ‘STUDIO Sistem s.a.s’. Gli accertatori non hanno considerato che i costi erano, almeno in parte, assolutamente documentati. L’imputato non può essere punito per i fatti contestati. In ogni caso non c’è prova della commissione del reato così come configurato. Il titolare della ditta G.K. non era uno dei principali clienti dello studio, ma uno dei tanti. Alcuni di questi erano molto più influenti: non ci sarebbe stato un motivo logico per porre in essere un trattamento di favore confronti di G.K. che, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come ha riferito la testimone del p.m. poco fa, perché nessun cliente ha mai obiettato?”

Il 9 marzo le repliche e la lettura della sentenza.