“Confesercenti Cuneo è solidale con il mondo della montagna che in questo periodo di emergenza sanitaria, sta attraversando un momento delicato e per questo deve essere supportato ed aiutato”.

“Ora più che mai, con un nuovo governo che sta per insediarsi - sottolinea il direttore generale Confesercenti Cuneo - è necessario ricordare la sofferenza di tutti gli operatori collegati al settore turistico e in particolare proprio quello legato alla montagna che, anche ipotizzando una riapertura, non potrà recuperare i mancati introiti di questa stagione. Senza contare che i ristori, per altro insufficenti, tardano ad arrivare. Il flash mob non risolverà i problemi ma li riporterà al centro dell’attenzione”, conclude il direttore Nadia dal Bono.