Le cose più belle dal vedere nel centro di Roma

Roma è una delle città più visitate d'Europa e probabilmente del mondo. La capitale d’Italia ha molto da offrire al mondo. Dalla storia alla cultura, dall’arte fino ad arrivare alla cucina, la vita notturna, il divertimento…

Se sei indeciso su cosa dovresti vedere e fare a Roma, ecco alcune indicazioni che spero possano esserti utile.

1. Il Colosseo di Roma

Il Colosseo di Roma sembra scontato come prima cosa consigliata in una lista di cose da vedere a Roma, lo so. Però resta pur sempre uno dei primi posti dove andare quando si decide di visitare la capitale. Si trova nella piazza del Colosseo. E' aperto tutti i giorni, però è bene consultare prima gli orari perché cambiano in base al periodo. Se volete vederlo da fuori, il momento migliore della giornata è la sera grazie all'illuminazione.

2. Il Pantheon di Roma

E' uno dei monumenti più famosi di Roma. La leggenda vuole che sorge proprio dove Romolo al momento della morte fu afferrato da un aquila e portato in cielo. Il Pantheon è un tempio dedicato alle divinità e fu costruito dall'imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d.C. Solo nel 1870 fu trasformato nel sacrario dei re d'Italia.

La parte caratteristica dell'edificio è la sua cupola emisferica, il cui diametro è di 43,3 metri. Si trova in piazza della Rotonda. E' aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 meno i festivi dalle 9 alle 13. Ovviamente di questi tempi con il covid, gli orari possono variare.

3. Fontana di Trevi

La fontana di Trevi è una delle cose più belle da vedere nella capitale italiana. E' qui dove locali e turisti tirano una monetina per far si che i loro desideri vengano attirati.

Una curiosità della fontana di Trevi è la presenza di un vaso di traventino messo sulla destra della scultura. Sembra che fu messo li da Salvi per poter infastidire il barbiere che aveva la bottega giusto dietro e perciò la copriva. Questo perché il barbiere criticava sempre il suo lavoro.

4. Cosa mangiare a Roma

Vediamo adesso le tradizioni culinarie a Roma. La tradizione vuole ovviamente i rigatoni con la pajata, cioè l'interiora di manzo o di vitello che sono stati cotti in un soffritto. Ci sono poi i bucatini all'amatricina e il cacio e pepe. Si tratta di piatti davvero buoni, un po' calorici è vero, ma per una volta che andate a roma non dovete proprio perderveli.

Se invece non vi convince un primo piatto, potete per esempio puntare sulla coda alla vaccinara, l'abbacchio alla romana o il fritto misto di carne.

Come arrivare?

www.romeairporttransfers-italy.com per raggiungere il centro di Roma si rivela il servizio perfetto. Arrivate con certezza nel punto esatto che volete raggiungere, senza dover prendere altri mezzi pubblici, pieni di gente e dove c’è da rispettare file e orari.

Roma è una delle città migliori dove passare una vacanza, ti suggerisco di organizzarla il prima possibile!