Un libro di “Cucina Bianca” curato da Paolo Pavarino e dagli studenti Cfpcemon

Anche a chi non ha simpatia per tavole imbandite o fornelli accesi la definizione “arte bianca” rapisce i pensieri tuffandoli in ipotetiche focacce fumanti, torte profumate e “scioglievolissime” creme brûlé, ma se parliamo di “Cucina Bianca”?

Chiariamo subito che nell’altrettanto gustosa “Cucina Bianca” raccogliamo una moltitudine di ricette dove il pomodoro non è riuscito ad entrare. Ricette che, quando i viaggi erano a piedi o a dorso di mulo, risalivano la valle e, da Nucetto, costeggiando il Tanaro arrivavano fino a Viozene, Upega e ancora più su verso le Valli Pennavaire e Arroscia.

Paolo Pavarino, Chef e appassionato delle tradizioni della sua terra natìa ha deciso di prendersi cura di questa cucina per riportarla sulle tavole più svariate, appena ciò sarà concesso dall’emergenza: "Sono preparazioni semplici o almeno così appaiono a chi le conosce appena. Fanno parte di quella cucina che chiamiamo “povera” e che oggi ricerchiamo come preziosa; un po’ per la voglia di nostalgia che fa parte dell’animo di ognuno di noi, un po’ perché credo che sia un grande peccato lasciare che tradizioni appartenute a questo territorio, corrano il rischio di essere perse tra mille altre.

Personalmente mi spiacerebbe e penso che qualcuno debba assumersi un impegno: prima di tutto di far innamorare i futuri cuochi di queste delizie e subito saranno coloro che potranno apprezzarne il gusto, condito con la storia, a non poterne fare a meno".

Paolo Pavarino, docente nel percorso di Ristorazione al Cfpcemon di Mondovì, da alcuni mesi collabora con i comuni dell’Alta Valle Tanaro per riscoprire anche le tradizioni che accompagnano la “Cucina Bianca”: rituali e ingredienti che insieme sono un patrimonio ricchissimo e in parte inedito. Con il Responsabile della sede di Mondovì Giulio Tiraboschi hanno deciso di dedicare il progetto di didattica attiva di quest’anno scolastico proprio a questa ricerca storico-gastronomica: la tradizione culinaria e popolare dell’Alta Valle Tanaro scenderà a valle e raggiungerà Mondovì per permettere ai futuri chef di farne un libro.

Il pensiero di Giulio Tiraboschi: “Siamo davvero felici che lo chef Paolo Pavarino abbia scelto di coinvolgere i ragazzi in questo progetto: l’apprendimento che passa attraverso l’esperienza è quello che dà migliori risultati e chiedere ai ragazzi di realizzare le ricette in laboratorio, le ricerche tematiche in ambito storico-sociale e raccogliere il tutto con l’edizione di un vero Libro permetterà l’integrazione tra le materie professionalizzanti, quelle di base e trasversali rendendole tutte più efficaci”

In quest’anno in cui è pressoché impossibile spostarsi, i ragazzi dell’indirizzo ristorazione sono pronti a salpare alla volta di un viaggio che anche questa volta sarà inusuale: li porterà tra i saraceni e i romani, tra le acque termali e la lingua ligure antica e ancor più navigheranno nel candore dei prodotti locali come ceci, Furmentin (grano saraceno), fagiolo bianco, castagna garessina, rapa bianca e formaggi locali.