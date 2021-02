Due gare amatoriali a Canale in vista della tappa del Giro d'Italia

C'è grande fermento a Canale dopo l'annuncio di Rcs Sport, giunto nella giornata di ieri. L'arrivo della terza tappa in rosa nell'edizione 2021 vedrà protagonista la città del pesco.



187 chilometri con partenza da Biella con passaggi nei comuni di Asti, Alba, Castino, Borgomale, Manera, Ricca di Diano d'Alba, Guarene e Vezza d'Alba.





Sarà un evento unico per tutto il Roero dove il Giro d'Italia vi farà ingresso per la prima volta nella storia. Fra input e suggerimenti l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Faccenda (in collaborazione con l'Atl Langhe, Roero e Monferrato, le associazioni del territorio e l'Enoteca del Roero) si sta preparando per organizzare eventi da corollario al fine settimana precedente l'arrivo.



"Un rilancio per tutta l'area - spiega Faccenda - La prima manifestazione importante da quanto è arrivata la pandemia. Per rendere più accogliente possibile Canale stiamo eseguendo molti sopralluoghi sul territorio e coinvolgendo associazioni di volontariato sensibili sotto l'aspetto sportivo e ciclistico. Posso anticipare che stiamo calendarizzando per sabato 8 maggio una cicloturistica amatoriale sulle strade del Roero dove si percorreranno i luoghi della terza tappa del Giro d'Italia. Domenica 9 maggio si terrà invece una gara di mountain bike che sarà curata dall'associazione Roero Bike. Visto il grande regalo che ci fa questa grandiosa manifestazione è nostra intenzione invitare personaggi e giornalisti di nicchia dei settori cultura, outdoor e sport, che sappiano offrire una ampia divulgazione e valorizzazione di questo territorio."