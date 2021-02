Il Cespec spiega le relazioni tra Casa Bianca e Vaticano con il libro “Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti”

Sabato 6 febbraio alle ore 17.45, nel contesto del progetto “Nuovi fondamentalismi. Tra religione e politica nell’età del panico globale”, il Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) di Cuneo organizza, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo e con il contributo della Fondazione CRC, un incontro online su Zoom per analizzare i contenuti del libro “Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti” (edito da Scholé) scritto dal docente Massimo Faggioli, professore alla Villanova University (PA/USA). A discuterne con l’autore interverrà Giovanni Borgognone, professore presso l’Università di Torino. Introduce l’incontro Sergio Carletto, vicepresidente del Cespec. Modera Gabriele Vissio, Università di Torino.

Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è consentita gratuitamente, previa iscrizione, la partecipazione all’evento, che darà luogo all’acquisizione di un attestato di partecipazione, riconosciuto ai fini dell’aggiornamento docenti. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno alle ore 18 di venerdì 5 febbraio. L’iscrizione può essere effettuata al link https://forms.gle/SEymSqtABGfSKUHHA. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming anche sulla pagina Facebook del Cespec (@cespecufficiale). Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail centrostudi.cespec@gmail.com.

“Le ultime drammatiche vicende, legate alla transizione dei poteri tra le amministrazioni Trump e Biden, hanno fatto emergere in modo eclatante la profonda frattura che attraversa la società statunitense – dichiara Sergio Carletto, vicepresidente del Cespec -. Nel contesto del progetto workshop 2021 dedicato ai fondamentalismi religiosi ci è parso necessario indagare in quale misura in ambito evangelico, ma anche all’interno del cattolicesimo USA, siano presenti pulsioni fondamentaliste che cercano di rimettere in discussione il muro di separazione tra le chiese e lo Stato, sancito dal I Emendamento alla Costituzione americana. Ci siamo così affidati a due grandi esperti della storia civile e religiosa degli Usa: Massimo Faggioli, storico del cristianesimo e del cattolicesimo post-conciliare formatosi alla scuola di Giuseppe Alberigo e docente alla Villanova University (Pa/ Usa) e Giovanni Borgognone, professore di Storia americana all’università di Torino. Faggioli è autore di un volume dedicato a Joe Biden e al cattolicesimo d’oltreoceano e Borgognone autore di un recente volume – House of Trump – dedicato agli anni dell’amministrazione dell’ex presidente americano”.

Al termine dell’iniziativa, seguirà una breve comunicazione per presentare il workshop 2021 del Cespec, che si svolgerà sempre on-line nei giorni 24 e 25 febbraio sul tema “Nuovi fondamentalismi. Tra religione e politica nell’età del panico globale”. I libri dei relatori sono disponibili a Cuneo presso le librerie “Stella Maris” e “Ippogrifo Book Store”.