Per Carnevale riapre il Museo della Magia di Cherasco

Don Silvio, mago Sales avvisa che non è uno scherzo. Il carnevale è la festa dei bambini e dell’allegria. Perché allora non condirla con la magia.

Nei giorni lunedì 15, martedì 16 febbraio dalle ore 15 alle ore 18, il Museo della Magia di Cherasco riapre ai giochi, alla fantasia e alla voglia di ritornare bambino.

Il programma sarà veramente magico e prevede la visita individuale con un opuscolo guida in omaggio e spettacoli a turno nel teatrino del museo.

Ci sarà la partecipazione di artisti super affermati: Marco Aimone, presidente del Circolo Amici della Magia di Torino, il mago Budinì, capace di unire mirabilmente l’estro alla simpatia e, naturalmente, il mago Sales, che in questo periodo di ferma obbligata ha maturato nuovi e straordinari effetti magici-teatrali. Sara una sorpresa per tutti.

Invitiamo i bambini a portare i nonni per festeggiare insieme e in sicurezza questo carnevale nel posto più magico d’Italia. Una grande occasione per riprendere la gioia del sorriso e della meraviglia.

Per favorire l’ingresso, il museo adegua il costo di ingresso con una notevole riduzione. Tutti (adulti e bambini) pagheranno con ingresso ridotto: 6 €. A tutti verranno poi date in omaggio le cartoline magiche del mago Sales.

La prenotazione è obbligatoria, compilando il modulo in home page su www.museodellamagia.it.

Nel caso in cui arrivassero nuove disposizioni ministeriali per chiusura dei musei, gli organizzatori avviseranno preventivamente.

Info: Info@museodellamagia.it - 0172.1908030 - 335.473784.