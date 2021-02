Mauro Mantelli: "C'è l'occasione di risvegliare la politica. Ma il PD deve realizzare un salto creativo

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dell'assessore di Cuneo Mauro Mantelli, in merito alle parole del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, espresse in QUESTO articolo di Nicolò Bertola. Ho letto le osservazioni di Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo e militante del Partito Democratico, su quanto sta avvenendo a livello nazionale. Essendo anch’io amministratore locale e iscritto al PD vorrei aggiungere qualche osservazione.

Premesso che la causa prima della crisi di governo sfociata nell’incarico a Mario Draghi è rinvenibile nella sciagurata scelta di Matteo Renzi, penso che sia indispensabile prendere atto di come la sua evoluzione faccia parte di una crisi di sistema che da anni si ripresenta. Questa crisi ha il suo fulcro nella politica e nella quasi sparizione dei partiti come concepiti dall’articolo 49 della Costituzione.

Da qui la necessità che il Partito Democratico rifletta su come si colloca all’interno della cronica difficoltà di questo paese di promuovere una classe dirigente, non solo politica, in grado di affrontare la complessità e nel contempo di dare fiducia ai cittadini.

Aldilà del mantra, forse veritiero ma troppe volte ripetuto, della separatezza fra vertici nazionali e realtà locali, è innegabile come una delle cause fondamentali della scarsa incidenza nella soluzione della crisi stia nel fatto che la principale difficoltà sistemica in cui il PD continua a trovarsi, a tutti livelli, stia nella prevalenza anche nelle sue diramazioni territoriali di un tatticismo molto spesso personalistico e totalmente slegato da una visione complessiva del ruolo della sinistra in questa fase di cambiamento storico certamente legata alla pandemia, ma sicuramente aggravata dalla presenza di nodi strutturali, cui soluzione non si riesce ad affrontare.

Il nostro dibattito, reso molto più difficile in questo ultimo anno dalle difficoltà tecniche legate al distanziamento, si avvita su di una quotidianità fatta di equilibri interni e rapporti di forza. Siamo giunti al punto che questo tatticismo improduttivo incide anche sulle scelte politiche, soprattutto laddove abbiamo ruoli di governo. Eppure siamo in una fase in cui proprio la crisi ci porge l’opportunità di imboccare strade nuove, costruire nuove ipotesi di futuro per il nostro territorio attraverso la lettura, con nuove lenti, di ciò che sta avvenendo.

L’uscita dalla pandemia, il cambiamento di modo di vivere che questa imporrà, la scelta degli obiettivi da raggiungere tramite i finanziamenti europei in arrivo, soprattutto quelli derivanti dal Recovery Fund, sarebbero un’ottima occasione per risvegliare la politica dal suo sonno letargico e spazzar via i quotidiani giochetti di posizionamento in cui ci si fa intrappolare.

Il Partito Democratico deve impegnarsi in un salto creativo, recuperando la capacità di proiettarsi in avanti che è requisito fondamentale di una classe dirigente degna di questo nome.