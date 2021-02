Cuneo e la pandemia: 153 positivi e 147 decessi sul territorio comunale

Leggermente in crescita, rispetto alla settimana scorsa, i numeri del contagio in città, in linea con la media del territorio provinciale. Le persone positive a Cuneo sono 153 (dato aggiornato ad oggi), 155 quelle in isolamento, 147 le persone purtroppo decedute.

Continuano intanto le vaccinazioni all’interno delle Rsa. Entro la fine del mese dovrebbe concludersi la somministrazione della seconda dose ad operatori e ospiti. Nel mentre il COC è attivo, insieme all’ASLCn1, nella ricerca del luogo più indicato per la creazione del centro vaccinale di Cuneo, ove organizzare la somministrazione del vaccino alla popolazione. Al momento sono in corso le valutazioni su alcuni edifici per trovare quello più confacente alle richieste dell’ASL.

Il Centro Operativo Comunale comunica che è sempre attiva la raccolta di aiuti per le famiglie cuneesi che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per coloro che hanno effettuato donazioni nell’anno 2020, e che intendono usufruire della detrazione fiscale del 30% prevista per legge è sufficiente presentare copia della ricevuta di versamento, riportante Codice Fiscale del donante e causale del versamento, ai centri di assistenza fiscale di cui il contribuente si avvale in sede di dichiarazione dei redditi 2021. In caso di smarrimento della ricevuta è possibile richiedere specifica dichiarazione all’Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0171/444383)