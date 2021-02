Crissolo, “Baita della polenta”, “Rifugio Aquila Nera” ed “Essenza Monviso” aperti

Il flashmob andato in scena nella mattinata di venerdì a Crissolo per tenere desta l'attenzione sulla crisi delle stazioni invernali

E’ un po’ come tornare a respirare. A vedere la luce dopo tanto buio. A lavorare, come piace alla gente di montagna.

Perchè domani, sabato 6 febbraio, torneranno in funzione – e non più solo con l’asporto ma con comodi posti a tavole per gustare il pranzo di giornata - la “Baita della polenta” di Pian della Regina ed il “Rifugio Aquila Nera” sulle piste da sci di Crissolo, storici locali di proprietà della famiglia Genre.

Il capiente ristorante della prima vanta ben 150 posti a sedere. Il tradizionale menù propone la degustazione di antipasti a base di salumi, lardo con erbette di montagna, polenta accompagnata da carni al çivet, funghi porcini trifolati e formaggi locali. Il tutto annaffiato da vino di ottima qualità.

A “baita” è anche rifugio con 7 camere matrimoniali dotate di servizi privati, finemente arredate in stile montano con incantevole vista sulle vette. Posto Tappa GTA con 5 camere da 2 posti con letto a castello, bagno in comune, indicato per sportivi, alpinisti e per chi ama la vacanza dinamica.

Risponde al numero 0175.94907.

l Rifugio “Aquila Nera”, posizionato all’arrivo della seggiovia, è dotato di solarium con sdraio per poter mangiare e accomodarsi all'esterno nelle belle giornate di sole ed offre ai buongustai il “Menù Montagnard”, la proposta culinaria a base di polenta taragna e carni assortite con assaggi di formaggi tipici. Il locale serve inoltre variazioni sul menù per i più piccoli con pasta e gnocchi, ed anche alternative per i vegetariani. Nel locale ci si ingolosisce anche con sfiziosi taglieri misti con affettati e formaggi tipici, panini, focacce e toast farciti con speck, lardo, salame, prosciutto e formaggi brie, gorgonzola e toma. E poi aperitivi e ampia scelta di vini tipici rossi e bianchi.

A Pian della Regina aprirà sabato anche “Essenza Monviso”, che vende i prodotti dell’azienda fondata e guidata dalla Dott.ssa Elisa Tarasco, chimico esperto in trasformazioni e trattamenti di laboratorio. Situata in un ambiente puro e incontaminato, l’azienda vanta piantagioni di lavanda angustifolia, stelle alpine, calendula officinalis, malva e menta. Inoltre vengono raccolte spontaneamente altre specie quali ad esempio camomilla di montagna, arnica, timo serpillo e ipperico.

Gli ingredienti, tutti rigorosamente provenienti dalle piantagioni dell’azienda, sono pazientemente selezionati e trattati nel laboratorio aziendale dedicato alle trasformazioni per arricchire e donare ad ogni prodotto caratteristiche uniche.

Dalle piante officinali direttamente coltivate, o raccolte per crescita spontanea, vengono prodotti oli essenziali purissimi di Lavanda Angustifolia e di Menta Piperita ed estratti oleosi di Stella Alpina, Arnica, Iperico, Tarassaco e Calendula che costituiscono inoltre la base per le nostre formulazioni cosmetiche.

La linea cosmetica alla Stella Alpina, punto di forza dell’azienda, è formulata senza l’uso di oli minerali, paraffine o derivati del petrolio, senza saponi aggressivi per la pelle, senza profumi nè colorazioni artificiali ed è composta da: sapone naturale, doccia shampoo, crema corpo, balsamo labbra e crema solare SPF30.

Le piante officinali vengono inoltre sottoposte a processi di essiccazione a bassa temperatura al buio per mantenere la qualità della materia prima e il suo colore naturale per creare essiccati utilizzabili per preparare infusi e decotti naturali e curativi.