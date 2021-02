Il 2020 anno intenso per la Croce rossa Sampeyre: per i volontari 12788 ore di servizio

12788 ore di servizio volontario, alle quali vanno ad aggiungersi le ore del personale dipendente. 46.238 chilometri percorsi, 1126 servizi effettuati. Sono i numeri fatti registrare nel corso del 2020 da poco concluso dalla Croce rossa italiana di Sampeyre, in prima linea sia durante l’emergenza Covid che, nell’ordinario, in favore di chi ha avuto bisogno.

Un anno intenso, che ripercorriamo insieme a Renato Botta, presidente della Croce rossa Sampeyre, e Matteo Bongiasca, delegato tecnico locale dell’area Sviluppo.

“La seconda ondata Covid – ci dicono – non ha risparmiato nemmeno i piccoli paesi della nostra valle: tante infatti sono stati i contagi e, purtroppo, molte persone ci hanno lasciato a causa di questo ‘mostro invisibile’.

Noi abbiamo sempre cercato di esserci e di aiutare chi ne ha avuto bisogno. E i nostri volontari non si sono mai tirati indietro, specialmente di fronte a questa nuova sfida”.

Lo sforzo dei volontari viaggia di pari passo con la generosità della gente e delle aziende del territorio: “Nulla sarebbe stato possibile – aggiungono Botta e Bongiasca – senza la generosità delle persone ed aziende che, anche in questi ultimi mesi dell’anno ci hanno sostenuto”.

La Sedamyl di Saluzzo, “L’artigiana” di Cuneo e Super Casa Market hanno donato forniture di alcool per la sanificazione dei mezzi.

Hanno invece contribuito all’acquisto di ulteriori dispositivi di protezione individuale Rosina Dematteis in memoria della mamma, Daniela e Silvana in memoria di Ezio, Margherita, Monica e Laura in memoria di Alfredo Fasciani, la famiglia Ida Fornetti in memoria di Pietro Garnero, Lidya e Roberto Fantechi, Elvira Bonetto, Maddalena Carrara, Flavia e Luciano, Rita Martino, Costanza e Mario, Natale e Luciana, Fiorella e Angelo, Rosaria e Domenico.

Tra le attività svolte dalla CRI, anche la realizzazione di pacchi natalizi da consegnare agli anziani del paese: “A tal scopo, ringraziamo l’Ok Market di Sampeyre e l’azienda Valverbe per averci donato il materiale che ci ha permesso di riproporre l’iniziativa annuale”.