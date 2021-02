Il Covid non ferma la gara di solidarietà del Fitwalking del Cuore di Saluzzo (FOTO)

#lasolidarietànonsiferma.

Ed è così che, nonostante la pandemia da Covid e l’edizione interamente virtuale, il “Fitwalking del cuore” di Saluzzo centra comunque il suo obiettivo, con poco meno di 22mila euro di contributi devoluti sul territorio.

Sono stati 4.840 i partecipanti totali alla 18esima edizione dell’evento. 4.790 i pettorali venduti per il tramite delle Associazioni, e comunicati ufficialmente al Comitato organizzatore. 50 sono stati invece i pettorali distribuiti nella settimana dal 17 al 24 gennaio, in una di simulazione - pur nella dimensione virtuale dell'evento - delle vendite pre-partenza prima dello start della camminata benefica.

Numeri che portano il contributo complessivo a toccare quota 21.378 euro, interamente devoluti a sostegno dei progetti solidali presentati dalle Associazioni.

“Un risultato certamente importante – sottolineano gli organizzatori – soprattutto se contestualizzato alla delicatezza del momento e alla novità della proposta, che ha coniugato tradizione e innovazione, dando vita ad un nuovo format.

Vista la partecipazione e l’entusiasmo, possiamo dire ampiamente gradito dagli amici del Fitwalking del Cuore, evento che anagraficamente ha ormai raggiunto la maturità”.

Anche quest’anno è stato deciso di non devolvere il contributo solidale ad un’unica realtà, ma di mantenere il meccanismo, rodato negli anni, che lo distribuisce alle Associazioni stesse, in proporzione al numero di pettorali venduti.

Le 23 Associazioni che hanno presentato i progetti hanno tutte raggiunto la quota minima richiesta, pari a 100 pettorali, “segno che ci hanno creduto e si sono impegnate per raggiungere questo traguardo non così scontato”.

I VINCITORI DEL CONCORSO “LE FOTO DEL CUORE”

Non sarà possibile quest’anno fare la consueta riunione di consegna dei contributi, ma gli organizzatori hanno garantito che “faranno in modo di non farne sentire la mancanza”.

Per questo verrà realizzata in settimana una video-premiazione che sarà possibile seguire sia sulla pagina Facebook che sull’account Instagram “Fitwalking del Cuore”. Il video, nel ricordare i premi solidali destinati a ciascuna realtà di volontariato, svelerà anche i vincitori del contest fotografico “Le Foto del Cuore”.

L’iniziativa si è rivelata un inatteso successo: a partecipare al gioco virtuale quasi 400 immagini, 60 su Instagram e oltre 300 su Facebook. Giovedì si saprà chi sono i vincitori delle due categorie, che premiano le foto più amate dal pubblico dei social e la loro originalità.

I CONTRIBUTI DEVOLUTI ALLE REALTÀ DEL TERRITORIO

Adas Saluzzo Fidas: 800 pettorali, 3638 euro; Cooperativa Agricola Sociale Onlus “I Ciliegi Selvatici”: 500 pettorali, 2273 euro; Asilo Infantile “Alberto Keller” – Scuola dell’infanzia paritaria - Villanovetta: 425 pettorali, 1932 euro; L’Airone Odv: 300 pettorali, 1364 euro; Istituto Comprensivo di Revello - LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sez. di Saluzzo: 250 pettorali, 1137 euro; IC di Sanfront Paesana: 225 pettorali, 1023 euro; Istituto Comprensivo di Moretta –Scuola Primaria di Scarnafigi: 200 pettorali, 909 euro; Di.A.Psi. – Difesa ammalati psichici Fossano Saluzzo Savigliano - Karibu Costigliole Odv: 175 pettorali, 796 euro; Unitalsi sez. Saluzzo: 170 pettorali, 773 euro; Asilo Infantile di Villafranca Piemonte - SPD Paesana Valle Po: 150 pettorali, 682 euro; Parrocchia San Pietro in Vincoli – Bagnolo Piemonte: 120 pettorali, 546 euro; A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie – sezione di Cuneo “Paolo Rubino” - ANFFAS Saluzzo - Asilo Regina Margherita di Saluzzo - Opera Ministero Pastorale Ancina – Asilo San Giuseppe - Asilo Infantile di Torre San Giorgio - Società Cooperativa Sociale ARMONIA Onlus - Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus - Il Fiore della Vita Onlus - Polisportiva Scarnafigi: 100 pettorali, 455 euro.