L’Adas Saluzzo devolve i 3683 euro del Fitwalking all’ospedale cittadino

Verranno devoluti all’ospedale di Saluzzo i 3683 euro che l’Adas Saluzzo Fidas ha ricevuto nell’ambito del Fitwalking del Cuore, l’evento (quest’anno “virtuale” causa Covid) che ogni anno si rivela essere un volano di solidarietà per l’intero territorio.

L’Adas si è posizionata al primo posto della classifica di Enti e Associazioni, in base al numero di pettorali venduti da ogni singola realtà. Con 800 pettorali, l’Adas ha portato a casa l’assegno da 3683 euro, che poi a sua volta ha deciso di donare al nosocomio cittadino, da mesi in primissima linea nella battaglia contro il Covid-19.

“Anche in questo tempo di pandemia la solidarietà non si è fermata – spiegano dall’Adas – e i donatori della nostra associazione, composta da 23 gruppi dei Comuni intorno a Saluzzo, sono stati i più numerosi ad aderire alla 18esima edizione del Fitwalking del Cuore”.

Grazie all’iniziativa “I Progetti del Cuore”, ogni anno viene premiata l’associazione con il maggior numero di iscrizioni. Un parametro che, ancora una volta, ha incoronato l’Adas Saluzzo Fidas al primo posto.

“Devolveremo il contributo concessoci dall’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia all’ospedale – continuano i vertici Adas – sotto forma di acquisto di attrezzatura utile alla riabilitazione”.

Anche quest’anno, ad occuparsi in prima persona del coordinamento alla partecipazione al Fitwalking, per l’Adas c’è stato Livio Delfiore: “Nei prossimi giorni – spiega – incontreremo i responsabili dell’ospedale di Saluzzo per valutare insieme quale tipo di acquisto effettuare in base alle specifiche necessità del momento in tema di riabilitazione, specialmente per i pazienti che hanno vinto il Covid ma che necessitano di cure speciali”.

Dal direttivo dell’Adas Saluzzo Fidas, invece, il grande “grazie” a tutti i partecipanti: “specialmente in un periodo come questo, così tanto complicato, è un segnale molto forte e incoraggiante.

Grazie a tutti i donatori che hanno preso parte all’iniziativa benefica”.