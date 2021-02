“Non solo tempo libero, diamo lavoro a molte persone”: anche a Paesana le campane suonano per il comparto dello sci (FOTO e VIDEO)

Puntuale alle ore 10, stamane (venerdì) anche a Paesana è scattato il flashmob “#perchisuonalamontagna”, a sostegno dei territori montani e di tutti gli operatori del comparto neve.

Un’iniziativa nazionale, lanciata dal direttore di Sciare Magazine – Marco Di Marco – a cui ha aderito anche l’Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani) per tenere alta l’attenzione sulla crisi che sta colpendo tutto il comparto e anche tutto ciò che gravita intorno al “sistema neve”, il sistema di chi ancora coraggiosamente vive la Montagna e qui ci lavora.

A Paesana, in piazza Vittorio Veneto, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, sono scesi in strada gli operatori della stazione sciistica locale di Pian Munè. Insieme a loro, i maestri di sci, i pisteur del soccorso piste “Valli del Cuneese” e tanti appassionati. Presenti anche, in rappresentanza del Comune, il sindaco Emanuele Vaudano ed il suo vice Marco Margaria.

“Siamo in piazza – le parole di Marta Nicolino, gestore insieme a Valter Bossa, della stazione – per dire che non siamo un comparto che guarda solo al tempo libero, ma che invece diamo lavoro a molte persone”.

I numeri parlano chiaro: 10 le buste paga di questa stagione in lockdown, a fronte delle 35 pagate lo scorso anno, nel medesimo periodo. “Ci sentiamo dire che noi lavoriamo comunque – aggiunge Nicolino –. Dobbiamo dare atto che la gente si è adattata, lavoriamo molto sull’asporto, ma da questi dati si evince comunque come e quanto il nostro lavoro sia fortemente condizionato”.

In vista c’è la possibile riapertura del 15 febbraio.

“Se sarà possibile, ci saremo. – aggiungono i gestori – Siamo già al lavoro per la sistemazione del comprensorio in vista della riapertura”.

Non solo, perché i gestori stanno già pensando a come affrontare e gestire il flusso di persone sulle piste. Mancano ancora tanti dettagli: non si sa come verrà calcolata la capienza degli impianti, ad esempio, o quali saranno i controlli da porre in essere sulle piste.

Ma a Pian Munè si sta pensando a tutti i risvolti legati alla riapertura: il sistema di prenotazione dei biglietti online può avvantaggiare nel calcolo delle presenze, chiudendo la vendita degli skipass in caso di raggiungimento dei numeri massimi.

I gestori pensano di implementare il sistema di prenotazioni, chiedendo anche agli avventori con quante auto si pensa di salire a Pian Munè: “In questo modo – aggiunge Marta Nicolino – pensiamo di riservare posti auto ai prenotati, creando anche aree di sosta per autobus e camper.

Pensiamo, a chi giunge in quota sprovvisto della tessera skipass, perchè magari alla sua prima volta, di consegnargliela direttamente nel parcheggio, per evitare code di fronte alla biglietteria.

In qualche modo faremo, per farci trovare pronti alla data dell’eventuale riapertura”.

“Il Comune ha dimostrato appoggio e pieno sostegno a Pian Munè sin dagli albori. – le parole del sindaco Vaudano – Stiamo continuando dunque nel solco tracciato, e siamo anche noi in piazza, vicini ad un settore dimenticato.

Nella speranza che questo piccolo gesto faccia capire come, in certi paesi di montagna, le stazioni non siano solo un’attrattiva turistica, ma invece creino anche un indotto di lavoro, che si ferma proprio sul nostro territorio”.