Savigliano, biblioteca civica: "Camuffiamoci" è il nuovo incontro online di Nati per Leggere

La Biblioteca Civica di Savigliano, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano, nell'ambito delle iniziative “Nati per Leggere Piemonte” - volte a sensibilizzare i genitori (e gli adulti in generale) sull'importanza di fornire ai bambini adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo attraverso la lettura ad alta voce - propone un incontro di lettura ad alta voce rivolto a bambini dai 3 agli 8 anni dal titolo Camuffiamoci.

L'incontro é preregistrato e sarà disponibile sul canale YouTube della Biblioteca Civica di Savigliano dalle ore 17.00 di venerdì 12 febbraio. Romina Panero accompagnerà i giovani lettori in un racconto-laboratorio ispirato alle maschere di Carnevale (e non solo).