Granda provincia di donatori: per l’Aido quasi 300 nuovi iscritti, meglio di noi soltanto Bergamo

Nonostante il momento difficile che ha penalizzato moltissime associazioni di volontariato – che in molti casi devono la loro sopravvivenza a banchetti, raccolte fondi e adesioni effettuate soprattutto nelle piazze cittadine –, per l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Aido) i risultati sono stati comunque più che positivi.

La realtà associativa che opera in ambito sanitario è ben radicata sulla provincia di Cuneo e conta tanti gruppi comunali operativi a Bagnolo Piemonte, Bra, Cuneo, Cavallermaggiore, Ceva, Dogliani, Fossano, Mondovì, Peveragno e Saluzzo: gruppi che, quotidianamente, con decine di volontari dedicano gratuitamente il proprio tempo per una causa legata alla vita.

"Il 2020 è stato per tutti un anno complicato e per chi scende in strada per diffondere un messaggio importante dando cultura e informazione al 'dono', necessariamente si è dovuto cambiare il nostro modus operandi", dice da Bra il presidente provinciale Gianfranco Vergnano, già segretario nazionale del sodalizio.

In tutta Italia l'emergenza sanitaria ha chiaramente inciso sulla raccolta delle adesioni, ma su un totale di 5.546 di nuovi "candidati donatori" che si sono espressi favorevolmente, ben 666 provengono dal Piemonte, con un incidenza percentuale sul totale del 12%, dove la "Granda", con ben 299 adesioni, fa registrare il 48% nella crescita regionale.

"E' se è vero che il risultato è assolutamente importante in una regione dove i trapianti son proseguiti regalando una nuova speranza di vita ai tanti malati in lista d'attesa - prosegue Vergnano - un ulteriore record per la Sezione Provinciale di Cuneo è l’essersi collocata al secondo posto, dietro a Bergamo, terra natìa di Aido, nella classifica delle province maggiormente virtuose, rendendo così evidente ancora una volta la generosità dei cuneesi, che, come negli anni passati, hanno voluto esser vicini alla sofferenza permanendo nella leadership associativa”.

In tutta Italia sono tanti i malati in attesa di trapianto, circa 8.400 e di questi 222 sono bimbi, dati che non ci possono lasciare indifferenti

Per aderire ad Aido è possibile scaricare il modulo dal sito "www.aido.it" e successivamente inviarlo ad aidoprovincialecuneo@hotmail.com.