Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Ortona 1-3. l'amarezza di coach Barbiero: "Commessi più errori del solito" (VIDEO)

Il Vbc Synergy Mondovì ieri sera è stato superato in casa dalla Sieco Impavida Ortona per 1-3, interrompendo una serie positiva di tre vittorie consecutive. Dopo un'ottima partenza e la conquista in scioltezza del primo set, i Galletti hanno subito il ritorno degli abruzzesi, trascinati da Cantagalli (23 punti).

Ortona ha ribaltato il match, conducendo in porto una meritata vittoria. Al termine della sfida, comprensibile l'amarezza del tecnico Mario Barbiero, che ai nostri microfoni ha sottolineato il numero eccessivo di errori commessi dai suoi ragazzi: