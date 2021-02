Educare in natura: laboratori nei boschi di Borgo San Dalmazzo per bimbi dai 2 ai 6 anni

Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegnaranno cose che nessun maestro ti dirà.

È questo lo spirito di “Educare in natura”, il progetto dell'associazione “Impronte” nei boschi di Borgo San Dalmazzo, per bimbi da 2 a 6 anni. Dietro ci sono tre educatori preparati: Luca Barra, Elena Bono ed Erica Parola.

“L'associazione Impronte nasce nell'ottobre 2019 a Borgo sul bisogno della ricerca di equilibrio e benessere attraverso un approccio multidisciplinare olistico - spiega Luca Barra -. Si tratta di laboratori in natura che si svolgono tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sulla collina di Monserrato. Stiamo quasi sempre all'aperto ma abbiamo anche uno spazio interno riscaldato nei camerini dell'anfiteatro che usiamo come rifugio. Ci è stato dato in uso dal comune che approva il nostro progetto”.

La filosofia è quella degli asili nel bosco, nati nel Nord Europa e ora molto diffusi anche in Italia.

I piccoli giocano spontaneamente, usando tutto ciò che trovano in natura: corde, bastoni, pietre, neve, alberi, ghiaccio e fango. Sempre dietro la supervisione degli educatori.

Si sta all'aperto anche quando piove o fa molto freddo. Lo spiega bene Luca Barra: "Noi appoggiamo la filosofia di Baden-Powell secondo cui 'Non esiste buono e cattivo tempo, ma solo buono e cattivo equipaggiamento'. È capitato di stare fuori anche a meno nove gradi, e di divertirsi con i bimbi nella meraviglia della neve”.

La mattinata si divide in una parte di tempo per il gioco libero e spontaneo in ambiente naturale, e in una parte con laboratori strutturati per stimolare l'autonomia del bambino.

L'anno scorso sono partiti con nove adesioni e sono arrivati a dodici, ma il Covid ha poi costretto a tramutare le lezioni online. Quest'anno sono in sei. Si inizia alle 9 con entrate scaglionate e si finisce alle 2, con tanto di pranzo al sacco. “Prendiamo un massimo di 12 bimbi perché l'approccio in natura richiede molta attenzione da parte degli educatori, per rendere più efficace e produttivo il legame con il piccolo”.

Può essere un percorso alternativo all'asilo che insegna ai bimbi anche a rispettare la natura. Lo spiega Luca Barra: “Noi stiamo nel bosco e tocchiamo il meno possibile. I bimbi non strappano la pianta verde ma tolgono solo il secco e con quello ci giocano. Non schiacciano gli insetti e li disturbano il meno possibile. Facciamo laboratori di sostenibilità e riciclo. I piccoli hanno pinze che si portano dietro per raccogliere e buttare via i rifiuti abbandonati”.

“E poi, a stare in natura, ci sono un sacco di benefici – conclude Luca Barra -. I bimbi vivono il cambio delle stagioni sulla loro pelle. La nebbia e la pioggia diventano lo spunto per un gioco, così come la neve, il ghiaccio e il freddo. Motiva la cooperazione, migliora le abilità comunicative, diminuisce lo stress e i piccoli si ammalano meno. Inoltre migliora l'abilità motoria, la coordinazione e l'equilibrio. Nei boschi non c'è il pavimento piastrellato e i bimbi devono imparare a camminare con dislivelli e rocce”.

Venerdì 12 febbraio alle 20:45, gli educatori dell'associazione “Impronte” terranno un incontro online per spiegare i principi dell'outdoor education.

Per maggiori informazioni: Luca Barra 328/9379422; Elena Bono 347/9189853; Erica Parola 333/6479423 - impronteaps@gmail.com – pagina facebook: Impronte aps