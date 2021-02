Oggi è Sant'Agata, nelle valli Occitane si dica porti neve o... primavera

Il detto occitano è: "Sant'Agueto fai coular la bialeireto (Sant'Agata fa scorrere il rivolo)".



Si dice che porti neve il giorno di Sant'Agata, ma anche i primi tepori primaverili facendo sciogliere il ghiaccio. Il 5 febbraio è ancora oggi una ricorrenza particolarmente sentita nelle valli occitane.



Nata intorno al 230 d.C. e martirizzata con l'amputazione delle mammelle e il supllizio dei carboni ardenti, Sant'Agata è patrona delle madri che allattano e delle balie, ma viene anche invocata contro le malattie del seno.



A Macra, presso la Chiesa di San Pietro, nella controfacciata è rappresentata l’Annunciazione. Ai lati sono presenti raffigurazioni di Santi, tra cui è possibile individuare un Vescovo ed una Santa, giovane bionda, probabilmente Agata.

A Dronero invece, presso il museo civico Luigi Mallé, tra le opere esposte anche un delicatissimo olio su tela di Giovanni Domenico Molinari, datato 1760/70 raffigurante la Santa. Una figura, quella di Sant'Agata, che emerge da uno sfondo scuro con movenze e pathos tipicamente arcaici, in contrasto quasi con l'immagine in primo piano dei seni mozzati che, cruenta, simbololeggia il martirio.



Non soltanto per religiosità, conoscenza o curiosità: le tradizioni sono preziose forse soprattutto di là, per poi quell'intimo nostro interrogarci.