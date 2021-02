Attivo il senso unico alternato sulla Statale 20 fino al 26 marzo per lavori a Roccavione

A partire da lunedì 8 febbraio e almeno fino al 26 marzo sarà attivo il senso unico alternato all’interno della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. I tecnici Anas hanno programmato l’avvio di lavori per un tratto di circa 140 metri nel comune di Roccavione, tra il km 85,500 e il km 85,642.



Anas ha, inoltre, programmato l’installazione delle barriere laterali lungo la statale 28 “del Colle di Nava” in tratti saltuari tra località Frazione Barchi e Ponte di Nava, nell’ambito del territorio comunale di Ormea.



Anche in questa occasione per l’esecuzione dei lavori sarà in vigore il senso unico alternato. L’ultimazione è prevista entro il 2 aprile.



Mentre continuano gli interventi di consolidamento della sede stradale da parte Anas attraverso la realizzazione di fondazioni profonde, nuovi cordoli in cemento armato e la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo le strade statali in provincia di Cuneo.