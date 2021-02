Volley maschile A2 - Cuneo sfida Ortona nell'anticipo di sabato, Codarin: "Partita tosta ma siamo carichi e vogliamo vincere!"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo prepara l'anticipo di sabato 6 febbraio (ore 18): al Pala UBI Banca arriva la Sieco Service Ortona (reduce dalla vittoria per 3-1 a Mondovì) per la quinta giornata del girone di ritorno.

Sarà il primo di tre incontri casalinghi ravvicinati che affronteranno Pistolesi e compagni, pronti per il tour de force che li attende (mercoledì Brescia in Coppa, sabato prossimo Lagonegro), potenzialmente decisivo per le sorti della stagione.

Lorenzo Codarin in vista di Cuneo-Ortona: "Partita difficile e tosta quella che andiamo ad affrontare, contro una squadra che riesce a giocare bene nonostante infortuni vari ed assenze per Covid. Hanno vinto incontri importanti, proponendo un alto livello di pallavolo, segno che possono competere con tutti. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, dipenderà tanto da noi. Le ultime ci settimane sono servite per riprendere il lavoro fisico ed allenarci su fondamentali che non stavamo facendo bene. Arriviamo bene alla partita con Ortona, consapevoli che sarà di fondamentale importanza. Ma siamo carichi, abbiamo voglia di vincere e di dimostrare il nostro valore sul campo. Occorre pensare partita per partita, non è facile giocare ogni tre giorni. Bisogna dare sempre il massimo, conta solo vincere. Siamo contenti di quanto fatto finora ma vogliamo di più perchè conosciamo il nostro valore."