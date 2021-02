Prorogato l’esonero contributivo per le nuove iscrizioni INPS sezione agricoltura nel 2021

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, molti provvedimenti che, sino a quel momento, erano in discussione hanno trovato la loro definitiva approvazione, mentre altri hanno subito una sorte differente.

Tra i provvedimenti approvati, grande attesa aveva generato quello relativo alla proroga dell’esonero contributivo INPS per le nuove iscrizioni in agricoltura. Tale disposizione, tanto attesa in quanto potenzialmente molto vantaggiosa per le aziende, è stata confermata.

In sostanza, la Legge di Bilancio 2021 ha confermato la possibilità, per i nuovi iscritti all’INPS sezione agricoltura, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, la cui iscrizione decorre nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, di fruire dell’esonero dal versamento della quota IVS per i primi 24 mesi.

Si tratta della conferma di un’importante agevolazione, che era già in vigore per le nuove iscrizioni nel 2020.

Grazie a questa disposizione normativa, dunque, si possono profilare importanti risparmi economici per le aziende di nuova costituzione, in quanto esse possono, se rispettose delle varie condizioni dettate, risparmiare, per i primi 24 mesi, importanti somme, eventualmente impiegabili per altri investimenti utili, specie nella fase di start up aziendale.