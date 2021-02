I contagi in Piemonte scendono al 3,7% e continua il calo dei ricoveri. Altri sette morti in Granda

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 717 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 125 dopo test antigenico), pari al 3,7% dei 19.359 tamponi eseguiti, di cui 13.121 antigenici. Dei 717 nuovi casi, gli asintomatici sono 282 (39,3%).

I casi sono così ripartiti: 126 screening, 391 contatti di caso, 200 con indagine in corso; per ambito: 27 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 74 scolastico, 616 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 231.683 così suddivisi su base provinciale:

20.651 Alessandria,

12.042 Asti,

7975 Biella,

31.749 Cuneo, (+71 rispetto alla giornata di ieri, quando l'incremento era stato di 88)

18.163 Novara,

121.169 Torino,

8601 Vercelli,

8336 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 1166 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1831 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 140 (-7 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2007 (-14 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.018.

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.603.348 (+19.359 rispetto a ieri), di cui 1.052.764 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 8994

Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8994 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1359 Alessandria,

582 Asti,

373 Biella,

1064 Cuneo (+ 7 da ieri, quando l'incremento era stato di 5)

748 Novara,

4087 Torino,

407 Vercelli,

292 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

210.524 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 210.524 (+709 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale:

18.372 Alessandria,

10.840 Asti, 7199 Biella,

29.328 Cuneo (+ 88 rispetto a ieri, quando erano 29.240 con un incremento di 69)

16.521 Novara,

110.062 Torino,

7843 Vercelli,

7605 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 1075 extraregione e 1679 in fase di definizione.

Ieri sera, in un post su Facebook pubblicato alle 21, il presidente della Regione Alberto Cirio ha scritto che "il Report settimanale del Ministero della Salute conferma il Piemonte in zona gialla. L’Rt medio è sceso da 0.89 a 0.82 e resta sotto la soglia di allerta anche la pressione ospedaliera (l’occupazione delle terapie intensive è passata dal 26% al 24% e quella dei posti ordinari dal 40% al 37%).

Ne siamo felici, ma proprio per questo è importante continuare ad essere attenti. Il numero dei contagi è cresciuto leggermente rispetto alla settimana precedente, per cui dobbiamo essere prudenti e non vanificare tutti gli sforzi fatti finora".