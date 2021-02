La comunità parrocchiale di San Dalmazzo riprende il cammino verso i Sacramenti

La parrocchia di San Dalmazzo riprende il cammino dei Sacramenti della Confessione, dell’Eucarestia e della Cresima.

In seguito alle indicazioni da parte del Vescovo Piero Delbosco, circa la ripresa dei catechismi nelle Parrocchie nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria, si sono incontrati i catechisti per programmare alcuni incontri esclusivamente riservati ai i bambini e ragazzi che nell’anno appena trascorso o quest’anno, avrebbero dovuto o dovranno ricevere la Prima Comunione o la Cresima.

In questi giorni si sono svolte anche le riunioni con i genitori dei bambini di quarta e quinta elementare, e dei ragazzi di seconda e terza media, ai quali è stata illustrato il patto di corresponsabilità tra famiglia e Parrocchia, e comunicate le date degli incontri di catechismo che accompagneranno i loro figli a ricevere i Sacramenti.

La Parrocchia – hanno scritto don Luca e don Michele - si è data delle priorità indispensabili in questo momento di emergenza, per accompagnare i bambini e i ragazzi verso queste “tappe” del cammino cristiano.

"Per il bene dei nostri ragazzi, le modalità dei percorsi di catechismo saranno diverse dal consueto: c’è bisogno quindi di unire le forze per “camminare insieme” e accorciare il distanziamento tra parrocchia e famiglia!

Questo “sforzo” di offrire un piccolo percorso di catechesi pur con tante limitazioni, serve a non interrompere il cammino di crescita nella fede, ma al contrario, illuminarlo e mantenendo viva l’appartenenza alla propria comunità cristiana.

Ai ragazzi sarà richiesto di partecipare ad alcuni incontri che si terranno nei saloni o nella chiesa parrocchiale, sempre rispettando il protocollo sanitario indicato dall'Ufficio giuridico della Conferenza Episcopale Italiana. Soprattutto per le celebrazioni comunitarie di suddetti sacramenti, saranno previsti più turni e un numero limitato di familiari presenti. Ciò premesso, è fatto caloroso invito a ciascuna famiglia, di aderire a questa proposta con la massima libertà, ma anche con altrettanto senso di responsabilità".

"È una ripartenza – dicono i catechisti - che affronteremo con gioia e serietà! Abbiamo già il desiderio di rivedere gli ambienti parrocchiali rinascere con la presenza dei bambini e dei ragazzi con le loro famiglie. La comunità ha bisogno di serenità e allegria, che soprattutto le nuove generazioni sanno trasmettere".

I genitori che per gravi difficoltà non hanno potuto partecipare in presenza all’incontro, possono scaricare dal sito www.sandalmazzowix.com tutta la modulistica per l’iscrizione e il patto di corresponsabilità, oltre che il calendario degli appuntamenti del cammino catechistico.