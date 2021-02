Nel monregalese una raccolta fondi per salvare Chloe, la piccola che lotta contro una rara malattia

Ha subito una nuova operazione la piccola Chloe che, da quando è nata, lotta ogni giorno contro una malattia che ancora un nome non lo ha.

E' una sindrome rara quella contro cui la piccola si batte, legata alla mutazione del gene scn1a, che le causa forti crisi epilettiche.

Una storia che abbiamo raccontato nelle scorse settimane attraverso le parole di mamma Elena e che ha commosso moltissime persone.

Giovedì, al Regina Margherita di Torino, la piccola è stata sottoposta a un intervento di sostituzione della PEG, il sistema che le consente di nutrirsi artificialmente e nel corso delle lunghe giornate spese in ospedale mamma Elena, di Frabosa Sottana, ha trovato un ospedale che potrebbe finalmente dare un nome al mostro che tormenta Chloe e, soprattutto, una terapia.

Una svolta potrebbe arrivare infatti dal Boston Children's Hospital, con cui la famiglia si è messa in contatto negli scorsi giorni, ma la strada è tutt'altro che semplice.

"Purtroppo non ho le possibilità economiche per poter affrontare il costo del viaggio, delle assicurazioni e dell'alloggio"- spiega Elena - "Vi prego, aiutatemi a curare la mia bambina, non è giusto dover sperare ogni giorno di non dover seppellire la propria figlia".

Per aiutare la piccola e la sua famiglia è stata aperta una raccolta fondi: "Io e mio marito vogliamo ringraziare tutte le persone che stanno donando e ci stanno aiutando, non basterà una vita per ringraziarvi, state dando una possibilità alla nostra bimba di trovare una piccola cura al suo male e per noi è davvero importante" - conclude Elena.

Per aiutare la piccola Chloe è possibile donare sulla piattaforma GoFundMe cliccando qui.

RACCOLTA FONDI