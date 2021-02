Nuovi campi da gioco e nuove giostre, ecco come Fossano si adatta ai giovani

Fossano promette di reinventarsi e di riportare in auge tutti quei vecchi campetti che sono andati persi nel tempo. A comunicarlo, in una lettera, il sindaco Dario Tallone.



La lettera:



FOSSANO, CITTA' ALLA PORTATA DEI RAGAZZI



Gentile direttore, grazie per lo spazio che dedica a questo mio intervento.

Voglio in poche righe soffermarmi su quanto è stato fatto e quanto sta facendo la Giunta Comunale da me guidata a favore dei più piccoli e dei giovani. In particolare vorrei porre l'attenzione dei lettori sulle aree gioco, sui parchi e sui campi sportivi intesi come spazi di utilizzo pubblico e di libero accesso a tutti.



Nell'estate scorsa è stato affidato un incarico di studio ad un professionista in merito alla sicurezza delle giostre e giostrine posizionate all'interno dei parchi gioco cittadini, lo scopo era quello di sondare la sicurezza di queste con conseguente programmazione di sostituzione di quelle non in sicurezza.



Nei giorni scorsi è partita la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa di alcuni giochi che mettevano a rischio l'incolumità dei bambini per un totale di spesa di circa 30.000 euro, interventi che daranno la possibilità ai bambini di tornare a giocare e divertirsi in piena sicurezza in tempi brevi. Questo è solamente il primo passo delle sostituzione dei giochi prevista nella relazione citata sopra e ovviamente riguardante solamente le aree gioco già attrezzate.



Abbiamo poi individuato un'area da destinare a nuovo campo sportivo di libero accesso ed utilizzo a tutti: l'ex campo del Coniolo. In quest'area in primavera sorgeranno un nuovo campetto da calcio, un campo da beach volley, un'area destinata all'attività sportiva, un area giochi per i più piccoli e anche un "area cani" delimitata per poter far correre liberamente gli amici a 4 zampe, insomma la nostra amata Fossano sta diventando giorno dopo giorno una città alla portata di tutti.



Di più facile realizzazione, con spese più ridotte, la riqualificazione e messa in sicurezza del campetto sportivo di Via Fornace in modo da dare, anche in quest'area della città, un'opportunità in più per bambini e ragazzi di giocare e svagarsi all'aria aperta.



Qualche settimana fa ho analizzato assieme ad una parte della mia Giunta una serie di criticità in merito agli impianti sportivi in ambito frazionale e anche qui a breve interverremo con un unico scopo: la sicurezza dei bambini e dei ragazzi fossanesi. Un'altra novità in materia riguarda l'ex Campo Vallauri che è prossimo alla riqualificazione, così come i campetti di Via Savona, Via Genova e Via Santa Lucia.



Tornando invece a parlare di parchi gioco, a fine anno abbiamo dato mandato alla ditta responsabile della gestione del Verde di agire con potature straordinarie sulle piante del parco cittadino e proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di sistemazione del parco giochi di Piazza Romanisio, tempo permettendo...



Tutto questo perché la nostra Amministrazione non ha paura di investire sui giovani, il futuro della nostra amata Fossano; altri progetti a loro dedicati sono in fase di studio.

Ma dall'altra parte faccio appello al buon senso di tutti e chiedo che nulla di tutto questo venga danneggiato dai soliti vandali ignoti.

La nostra città ha bisogno di fatti concreti come questi e non di strumentalizzazioni varie.



Il Sindaco

Dario Tallone