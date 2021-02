Parte il Carnevale di Saluzzo: una settimana di festa on- line con maschere e appuntamenti

"Il Carnevale di abbracci, saluti, incontri e coriandoli, quest’anno non ci sarà, ma chi lo vedrà sui social da casa dovrà immaginare una mano tesa che regala sorrisi e solidarietà, entrando tra le pareti domestiche– è il pensiero di Ciaferlin, Aurelio Seimandi – in occasione dell’apertura della festa, domani domenica 7 febbraio alle 14.30, in diretta sulla pagina facebook della Fondazione Bertoni e in crossposting su quella della Proloco di Rivoli.

E’ la nuova modalità "per pandemia" dell’edizione 2021 dei due carnevali storici delle due province: il 93° Carnevale di Saluzzo in abbinata con il 67° di Rivoli.

All’appuntamento delle 14,30 ci saranno la Castellana Graziella Toselli, Ciaferlin, damigelle, Ciaferlinot, insieme al Conte Verde e alla Contessa Bona di Borbone di Rivoli. Si presenteranno a chi è collegato per l' apertura lanciando una serie di video giunti sia dal territorio, con il saluto delle maschere locali e di famose maschere di città d'Italia: Bologna (Dottor Balanzone), Bergamo (Brighella), Genova (Capitan Spaventa), Savona (Re Chinotto).

L’evento, organizzato dalla Fondazione Bertoni in sinergia con la Proloco Rivoli, apre una settimana di divertimento, con un live al giorno dalla nuova biblioteca o dai musei civici, per arrivare all’ultimo appuntamento di domenica 14 febbraio, che vedrà le sfilate indoor dei carri realizzati negli ambienti casa, quelli dei gruppi degli oratori della Diocesi e degli amanti del Carnevale. Le tre categorie concorreranno per tre trofei specifici.

Come annunciato i carri allegorici saranno stanze di abitazioni trasformate dalla creatività nel carro del proprio sogno. C’è ancora tempo per prendete parte al Carnevale indoor più grande del mondo- ricordano gli organizzatori ed è facilissimo: basta inviare entro e non oltre venerdì 12 febbraio almeno una foto della propria casa con il look carnevalesco. I dettagli e tutte le info sul sito www.carnevaleindoor.it alla voce “amanti del Carnevale”.

Non si potrà scendere nelle piazze, ma la festa è già iniziata. “Cercheremo ugualmente di stare con gli anziani, gli ammalati, i bambini e le persone sole con questo carnevale social, nel rispetto nelle norme anticontagio – sottolinea Ciaferlin, non dimenticando il volto solidale della manifestazione.

L’avvicinamento al grande Contest del 14 febbraio, è una settimana di dirette on-line, tutte sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni, in collaborazione con MuSa – Musei Saluzzo (Itur) e la Biblioteca Civica.

Il programma partirà lunedì 8 febbraio alle 16.30 con “Le carte del Carnevale”, il Carnevale saluzzese raccontato attraverso i documenti dell’Archivio Storico: le lettere, le fotografie, i progetti di carri e cortei, i manifesti e gli articoli. Presentano Ciaferlin e la Castellana.

Martedì 9 febbraio, alle o 16.30, si terrà invece “In cucina con la Castellana e le Damigelle”, mentre mercoledì 10 febbraio sarà la volta di “Favole al Telefono”, il centralino racconta storie della biblioteca civica di Saluzzo si maschera per Carnevale. Al telefono risponderà anche la Castellana che leggerà una favola in diretta. Chiamando il numero 328/0112631 dalle 16 alle 18, sarà possibile ascoltare direttamente dalla sua voce filastrocche, poesie, storie e racconti a tema. L’appuntamento è rivolto a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni.

Si prosegue giovedì 11 febbraio alle ore 16.30 con “Innamorati nei musei”, visita guidata virtuale, in Castiglia e Casa Cavassa, alla scoperta dell’amor cortese e delle storie d’amore al tempo dei Marchesi, accompagnati anche dalle parole dei poeti occitani di un tempo.

Venerdì 12 febbraio è invece previsto un altro appuntamento per i più piccoli in diretta streaming dalle ore 16.30: con “Carnevale. Storie di maschere, colori e feste”, sarà possibile conoscere le maschere protagoniste del carnevale italiano tra storia e leggenda.

Duplice appuntamento sabato 13 febbraio: nel pomeriggio, sempre dalle 16.30, è in programma “… e vissero per sempre felici e contenti. Le storie d’amore del Marchesato di Saluzzo”, attività laboratoriale per bambini alla scoperta degli amori passati, preambolo al grande “Veglione di Carnevale on-line Supertino”: dalle 22, in diretta Instagram e Facebook sui profili della Fondazione Bertoni, si accendono musica e divertimento in consolle con Marco Skarica, voice Marco Marzi.

Tutte le sere infine, fino al 16 febbraio, dalle ore 21.30, sempre sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni, sarà possibile passare qualche minuto in compagnia delle maschere.