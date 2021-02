Sulla pagina Facebook di Alba Cultura Eventi un video per dire NO al bullismo

L’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Alba desidera dare spazio all'attuale problema del bullismo sulla pagina Facebook @Alba Cultura Eventi. Qui domenica 7 febbraio, verrà pubblicato un contributo video, nato dallo spettacolo "Teatro contro il bullismo"

Il progetto, che ha avuto il supporto del Consorzio Socio-Assistenziale Alba, Langhe e Roero, ha coinvolto quattro istituti scolastici superiori del territorio: Liceo Scientifico Cocito, Istituto di istruzione secondaria superiore Piera Cillario Ferrero, Liceo delle Scienze Umane Leonardo Da Vinci, Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Einaudi ed è stato condotto dall'esperta teatrale Angioletta Cucè che ne ha curato anche la regia.



Lo spettacolo "Teatro contro il bullismo" avrebbe dovuto andare in scena all'interno della rassegna "Teatro Scuola" del Teatro Sociale G. Busca il giorno 8 febbraio 2021, ma viste le restrizioni ancora in vigore, ne verrà riprogrammata la messa in scena non appena si tornerà ad essere operativi.