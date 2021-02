La Lpm Pallavollo Mondovì ha fatto centro! Il progetto Pallavoliste in forma è una vittoria! La società del Puma avrà a disposizione più di 10.000 euro per una nuova sala pesi

La Lpm Pallavolo Mondovì ha fatto ancora centro! Per la società del Puma, infatti, ieri si è chiuso “Pallavoliste in Forma”, il progetto inserito nell’iniziativa ideata dalla Rete del Dono, il portale per la raccolta di donazioni a favore di progetti di utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni no profit.

Il progetto della Lpm era finalizzato alla raccolta di fondi per acquistare materiale e attrezzatura da utilizzare durante le sedute di allenamento del settore giovanile della società della presidente Alessandra Fissolo. Attrezzi per una nuova sala pesi, che grazie a questo progetto potrà presto vedere la luce. Pallavoliste in Forma ha raggiunto il traguardo di 5026 euro, grazie alla generosità di 106 donatori.

Una somma già di per se ragguardevole, ma che nei prossimi giorni vedrà un importante incremento. Nel progetto della Rete del Dono, infatti, è previsto il prezioso contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, che si è impegnata a riconoscere alla società che ha realizzato il progetto una somma di pari importo a quella raccolta, fino ad un massimo di 5000 euro.

In pratica la Lpm presto avrà a disposizione 10.026 euro da impiegare per creare la nuova sala pesi per il proprio settore giovanile. Un grande traguardo, che premia l’empatia e le energie profuse dall’efficiente macchina organizzativa della Lpm. In questi minuti (ore 17), tra l’altro, la società del Puma procederà al sorteggio dei premi per la lotteria Lucky Volley, inserita anch’essa nel Progetto.

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere il progetto Pallavoliste in forma” – è stato il primo commento della presidente della Lpm Pallavolo Mondovì, Alessandra Fissolo – “Con le vostre donazioni abbiamo raggiunto la cifra di 5.026 €: un risultato davvero ambizioso, soprattutto in un momento così complicato. Vi ringraziamo a nome di tutte le pumine che potranno così utilizzare nuove attrezzature in allenamento. Anche questa volta siamo riusciti a “fare squadra” e questo ci rende orgogliosi!