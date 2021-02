In libreria "Le principesse di Mumbai", il nuovo libro del giornalista cuneese Lamberto Giusti

E’ in libreria “Le principesse di Mumbai”, pubblicato da NeP Edizioni di Roma, il secondo romanzo di Lamberto Giusti, giornalista pubblicista, che dopo aver lavorato per agenzie stampa, televisioni, radio, agenzie pubblicitarie e quotidiani online, si è cimentato nella scrittura di romanzi gialli. Dopo l’esordio con “Per caso e per amore” è la volta di “Le principesse di Mumbai” un giallo-rosa dove le vicende del maggiore dei Ros dei carabinieri Luciano Gualtieri sono condite dalla violenza della lotta alla criminalità e dai sentimenti che torna a provare per il suo Paese d’origine e per un’affascinante donna indiana, il tutto con lo sfondo di Mumbai, la multicolore metropoli indiana.

“Il romanzo – sottolinea Lamberto Giusti - non si limita al racconto di una vicenda che vede coinvolte mafia italiana e criminalità indiana ma porta alla ribalta storie reali come quelle delle ragazze della tribù dei Munda, le “spose bambine”, costrette per povertà, ignoranza e tradizione a sposare uomini molto più vecchi di loro. Spesso molte di queste ragazze muoiono nel dare alla luce il frutto del loro primo rapporto sessuale e la loro storia è una di quelle che vengono completamente ignorate. La missione del maggiore Gualtieri prende il via dal noto caso dei marò italiani alle prese con la giustizia indiana ma poi si intreccia con altre vicende che riguardano il nostro Paese, come quelle relative ai servizi deviati. C’è poi spazio per i sentimenti, con il viaggio interiore che Gualtieri compie alla ricerca del suo vero io, tipico di chi è stato adottato e che deve ancora fare pace con il suo passato. Questo viaggio alla scoperta di sé stesso non sarà facile per Luciano Gualtieri perché si troverà alle prese con sentimenti che si era rifiutato per troppo tempo di provare”.

“Le principesse di Mumbai” è disponibile in libreria ed è acquistabile anche sulle piattaforme come LaFeltrinelli, Mondadori, Ibs, Amazon.