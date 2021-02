Volley maschile A2: Cuneo strapazza Ortona, al Pala UBI Banca finisce 3-0

Ottima BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nella sfida contro la Sieco Service Ortona valida per la quinta giornata del girone di ritorno. Al Pala UBI Banca termina 3-0 per la formazione di Roberto Serniotti, alla decima vittoria in campionato. Ortona non riesce a replicare la prestazione di due giorni prima in Granda, 3-1 sul campo di Mondovì.

Serniotti parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centrali, Preti e Tiozzo schiacciatori, Catania libero. Lanci replica con Pedron in regia, Cantagalli opposto, Simoni e Menicali al centro, Marinelli e Sette schiacciatori, Toscani libero.

Partenza sprint di Cuneo, 5-2 con Wagner e Preti in evidenza. Codarin, con un grande muro, porta i suoi a +4, 10-6. Wagner si esalta in battuta, 12-7. Ospiti in difficoltà, due muri di Sighinolfi portano il punteggio sul 17-9. Tiozzo strozza il (timido) tentativo di rimonta avversaria, 20-11. Set senza storia: 25-13.

Ortona decisamente più in partita in avvio di secondo parziale, 5-5. Un pregevole attacco di Tiozzo permette alla BAM Acqua S.Bernardo di scavare un piccolo solco, 13-10. La squadra di Lanci rimane attaccata alla partita, trascinata da Cantagalli: 21-20. Prezioso muro di Wagner nel momento topico, 23-20. Preti mette giù la palla che chiude il set: 25-23 e 2-0 al Pala UBI Banca.

Gli ospiti rientrano in campo con grande determinazione, 0-5. Cuneo ricuce, sfruttando il turno in battuta di Wagner: 4-6. Tiozzo e Pistolesi fanno la voce grossa a muro ed i padroni di casa impattano: 7-7. Pistolesi arma Wagner, 11-9. Ortona non molla, Marinelli completa il sorpasso: 18-19. Cuneo reagisce ed è di nuovo avanti grazie a Preti: 20-19. Tiozzo, poi nominato MVP, sugli scudi (e decisivo) nelle battute finali, prima con un muro spettacolare poi con il punto del 25-23 che chiude i giochi.