Volley maschile: via al campionato di Serie C, Cuneo sfida Alba

Ai blocchi di partenza il campionato regionale di serie C maschile: dopo gli slittamenti dovuti all’emergenza sanitaria, questo weekend ci sarà il fischio d’inizio.

Quattro i gironi piemontesi. Cuneo, inserita nel B2, affronterà Savigliano, Mondovì, Racconigi, Asti e Alba.

Proprio con gli albesi la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo disputerà la prima partita, questa sera (sabato 6 febbraio) alle ore 20.30.

biancoblù ritroveranno da avversari i cuneesi Samuele Armando e Daniele Candela. A dirigere la compagine del Cuneo Volley coach Giorgio Salomone coadiuvato da Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone.

Il roster vede alla regia Francesco Pellegrino e Roberto Trinchero a completare la diagonale nel ruolo di opposto Luca Cardona e Ambrogio Quaranta. In posto quattro troviamo il capitano Simone Giordano, Niccolò Vergnaghi, Nicola Agapitos e Simone Bertolino. Al centro Lorenzo Rainero, Lorenzo Rado, Giorgio Falco ed Enea Gjockicaj, mentre la difesa del campo è assegnata al libero Francesco Barbero. Ad avvalorare la rosa biancoblù i tre giovani atleti cuneesi della serie A2, Luca Chiapello, Davide D’Amato e Francesco Bisotto.

Coach Giorgio Salomone: «Una stagione particolare, fin’ora gli allenamenti si sono svolti “a singhiozzo”, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha interrotto le attività di gruppo in palestra per alcuni mesi. Purtroppo non abbiamo potuto disputare amichevoli e quindi scopriremo partita dopo partita i nostri avversari. Il nostro campionato inizierà sabato ad Alba, dove ci sono due nostri tesserati in prestito, Armando e Candela. Sicuramente dalla prossima settimana inizieremo ad avere maggiori riferimenti dopo la prima giornata. Abbiamo buone aspettative, il gruppo è giovane e lavora molto bene».

Il match si svolgerà a “porte chiuse”, ma sarà possibile assistere in diretta streaming gratuita sulla pagina Facebook della Pallavolo ALBA e sul sito www.pallavoloalba.com.