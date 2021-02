CappottoMio, la proposta di Eni gas e luce per risparmiare e rendere più efficiente la tua casa in un condominio

Eni gas e luce è al tuo fianco per la riqualificazione energetica e antisismica della tua abitazione in ambito condominiale e non solo. CappottoMio è la proposta ideale per risparmiare sulle spese legate all'energia. Il progetto prevede oltre all’isolamento termico delle pareti, anche l’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali e gli interventi di consolidamento antisismico.

Il cappotto termico è un sistema di isolamento che consiste nell'applicare una serie di strati isolanti esternamente o internamente alla casa in modo tale da garantire un isolamento, sia termico che acustico, completo. Questo sistema di coibentazione, inizialmente diffuso in abitazioni indipendenti, sta diventando indispensabile anche nei condomini. Grazie all’iniziativa CappottoMio di Eni gas e luce anche i condomini potranno ridurre gli sprechi usando l’energia in maniera più efficiente.

Se applicato correttamente, il cappotto termico consente un notevole risparmio energetico, mantenendo le temperature interne alte durante l’inverno e impedendo al calore dei raggi solari di penetrare negli ambienti in estate.

CappottoMio è una soluzione interessante e vantaggiosa ma soprattutto accessibile a tutti perché consente di usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus Fiscale – Decreto Rilancio 2020 e quindi ottenere fino al 110% di detrazioni fiscali sui diversi servizi volti all’efficientamento energetico, con la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura.

Guarda il (Video).

In particolare, il Decreto Rilancio prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per:

• interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)

• riduzione del rischio sismico (Sismabonus)

• installazione di impianti fotovoltaici

• installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione fiscale al 110% per il cappotto termico è valida per i lavori effettuati nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fruibile in cinque rate dello stesso importo.

Eni gas e luce sarà al tuo fianco mettendo a disposizione una rete di imprese e professionisti accuratamente selezionati sul territorio nazionale, garantendo un'elevata qualità del servizio. Inoltre è previsto il supporto ad amministratori di condominio, imprese e clienti, dalla preparazione dell’assemblea fino alla garanzia della detraibilità degli interventi di riqualificazione energetica. Potrai inoltre contare sull'esperienza di Eni gas e luce nel settore, avvalerti delle sue tecnologie all'avanguardia e di un team di esperti per qualunque intervento tu debba fare.

Affidandoti ai consulenti di Eni gas e luce ti sarà più facile accedere alle detrazioni, perché sarai seguito in ogni fase della richiesta. Essi si occuperanno di tutta la gestione burocratica al posto tuo. In più, potrai cedere il tuo credito, così non sarà necessario attendere per ottenere i benefici fiscali, ma potrai averli subito.

Ecco i casi in cui il Superbonus è applicabile:

al cappotto termico , se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;

alla sostituzione degli impianti di riscaldamento , anche in questo caso se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;

al consolidamento antisismico , se il tuo edificio si trova in zona sismica 1, 2 o 3.

al fotovoltaico , se associati ad uno dei precedenti interventi.

alle infrastrutture per ricarica veicoli elettrici , se associati al cappotto termico o alla sostituzione degli impianti di riscaldamento.

E ne possono usufruire condomini ed edifici unifamiliari.

Grazie all’aiuto di Eni gas e luce con CappottoMio potrai rendere più efficiente e più sicura la tua casa, ma soprattutto non dovrai preoccuparti di niente, faranno tutto loro!