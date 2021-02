Continuano le iniziative di Fondazione Fossano in Musica: annunciate due nuove masterclass

Nuovi appuntamenti sono arrivati a Palazzo Burgos, dopo le masterclass di Tromba e Arpa, la Fondazione Fossano in Musica annuncia le date per le lezioni di alta formazione di Viola e Canto Jazz.



Sarà la cantante Sonia Schiavone l’insegnante nel Canto Jazz. Laureata in Jazz, Biennio di II Livello presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genava, e in architettura con il massimo dei voti e menzione accademica, nel corso degli anni la Schiavone si è interessata in modo eclettico alla voce e alla vocalità. Da 20 anni si occupa attivamente e con passione alla didattica musicale. “Gospel Showcase 2002”, “Talents 2002” e “Scrivere in Jazz” sono solo alcuni dei trofei ottenuti dalla cantante torinese.



Gli appuntamenti con la Masterclass di Canto Jazz saranno tre: 27 febbraio – The man i loved – George Gershwin song book – dalle ore 15.00 alle ore 17:30. 24 aprile – I got rhythm – rhythm changes – dalle ore 15.00 alle ore 17:30. 27 giugno – Jazz for three – Musica d’insieme per trio jazz, con la partecipazione di Fabio Gorlier (pianoforte), Francesco Bertone (contrabbasso) – dalle ore 15.00 alle ore 18:30.



Sarà Ula Uljona a dedicarsi alla Masterclass “Riflessi Viola” strutturata su 6 appuntamenti: 27 e 28 febbraio, 27 e 28 marzo, 24 e 25 aprile, 22 e 23 maggio, 26 e 27 giugno e 24 e 25 luglio. La musicista lituana è stata premiata al concorso “Primrose” di Chicago, al Concorso di interpretazione mozartiana e al Concorso per giovani interpreti di Vilnius; ha conseguito il Premio come migliore interprete a Monaco di Baviera nel 2001. Dal 1997 è Prima viola e Viola solista della “Kremerata Baltica”.



Il corso, per il quale è richiesta una formazione di livello alto, prevede una particolare attenzione alla preparazione sia strumentale che mentale relativamente ai concorsi d’orchestra; sviluppo della personalità artistica: saggi, concerti per il pubblico; studio approfondito su tecnica, suono e postura; capire il senso musicale, l’interpretazione del brano; concentrazione mentale prima e durante un concerto; come liberare il coraggio e la fantasia musicale; lo studente ascolta e insegna ad un altro un studente; musica da camera: duo, trio e quartetto d’archi.



“Si tratta di due graditissimi ritorni in FFM – spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone -. Anche se quello che stiamo vivendo è un annus horribilis per la musica come per tutta la società, vogliamo proseguire offrendo ai nostri studenti e a chiunque lo desideri l’opportunità di proseguire con la propria formazione musicale mantenendone o accrescendone addirittura la qualità. Con la sinergia con la Fondazione CRF e il Comune di Fossano siamo riusciti a usufruire di spazi adeguati per svolgere le attività rispettando tutte le regole imposte per la sicurezza dei partecipanti”.