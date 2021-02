Il Carnevale di Mondovì stupisce ancora, il Moro in formato gigante conquista la collina di Piazza (FOTO)

Il Carnevale di Mondovì non poteva di certo rinunciare al suo Moro e così, vista l'impossibilità di organizzare le due tradizionali sfilate in maschera per le vie di Breo, la ‘Famija Monregaleisa’ ha deciso di fare le cose in grande.

Nella nebbia che ieri sera avvolgeva la città del Belvedere, è comparso a sorpresa, un Moro gigante.

"Non riuscivamo ad immaginare un assoluto silenzio nel mese di febbraio" - aveva anticipato negli scorsi giorni Enrico Natta, presidente Famija Monregaleisa -"per questo ci siamo adoperati per dare alla Città un forte segnale: ritorneremo! Le idee hanno preso vita e forma, nel fine settimana saranno ben visibili, online e dal vivo. Il segnale vuole essere chiaro: il Carlevè ‘d Mondvì sopravvive e si prepara per un ritorno in grande stile nel 2022. Domenica non ci sarà nessuna sfilata ma… respireremo ugualmente l’atmosfera carnascialesca. Non vogliamo svelare la sorpresa, ma l’invito è di volgere lo sguardo alla collina di Piazza: il Carlevè ‘d Mondvì saprà stupire anche nel 2021…".

Intanto, per le vie del centro, anche le vetrine dei negozi si sono "vestite" a tema per festeggiare, anche se in maniera diversa, il Carnevale.