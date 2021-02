Non solo il Covid, è "fuga" dalle rsa: 1800 posti inutilizzati. "Le Asl frenano i nuovi ingressi"

E' trascorso quasi un anno, dall'inizio del disastro, ma per il mondo delle rsa l'emergenza sembra non trovare freni. Se infatti il Covid ha colpito con estrema durezza tra gli ospiti delle strutture socio assistenziali, adesso proprio la paura del contagio fa da tappo ai nuovi ingressi. E così restano posti vuoti, tanti, soprattutto tra quelli in convenzione con il sistema sanitario regionale.

“Le RSA piemontesi hanno attualmente 1.800 posti in convenzione inutilizzati. Si tratta di un incomprensibile vulnus nell’offerta socio-assistenziale che va assolutamente eliminato - spiega Michele Colaci, vicepresidente Confapi Sanità e componente del consiglio direttivo di Api Sanità Torino - è l'effetto di una forte riduzione di nuovi ingressi di ospiti nelle strutture socio-assistenziali in convenzione con la Regione Piemonte".

“Si tratta – aggiunge Colaci – di una situazione che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il settore, oltre che escludere dalla possibilità di avere una adeguata assistenza una fascia di età della popolazione già fragile ed a rischio. Non è certo questo il modo migliore per rispondere all’emergenza che il territorio sta affrontando”.

Le preoccupazioni delle RSA sono confermate dai dati dell’Osservatorio regionale circa i posti in convenzione vacanti. Secondo Colaci è “urgente un immediato cambio di passo da parte delle ASL del territorio. Occorre accelerare le procedure relative ai nuovi ingressi di ospiti nelle strutture per ripristinare una condizione di normalità all’interno delle RSA. Auspichiamo, pertanto, da parte della Regione Piemonte un intervento di indirizzo nei confronti delle direzioni ASL per una omogenea ripartenza degli inserimenti”.