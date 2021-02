Due interventi dei vigili del fuoco nella serata di ieri, sabato 6 febbraio, nella zona dell'albese e del braidese.

Il primo alle 20,45 a Sinio sulla strada provinciale 130 dove i vigili del fuoco di Alba sono intervenuti per la messa in sicurezza di un mezzo incidentato.

Sempre per una messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra per un'auto sbandata in via Gorizia intorno alle ore 22,30.