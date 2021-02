Il monregalese piange la scomparsa di Stella Rossotti, storica maestra di Lesegno

Si è spenta a 68 anni, venerdì 5 febbraio, all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dove era ricoverata, la storica maestra di Lesegno, Maria Stella Rossotti.

A ricordarla con affetto nel monregalese in questi giorni sono in tanti: amici, colleghi ed ex studenti tra i quali c'è anche il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo.

"Personalmente sono grato di averla conosciuta e di esser stato un suo allievo. Ci mancherà la maestra Stella, ci mancherà per quello che ha dato a Lesegno e ai suoi figli che tanto l'hanno apprezzata come insegnante, imparando da lei non solamente la didattica, ma soprattutto l'educazione che fa parte di noi oggi." - spiega il primo cittadino - "Rimarrà a tutti noi il ricordo rivolto alla sua serietà, alla sua passione, che l'hanno vista sempre pronta a collaborare con i dirigenti, le docenti e i collaboratori scolastici che negli anni si sono alternati nel plesso, privilegiando il rispetto, la correttezza, il confronto e la mediazione, non perdendo mai di vista il bene dei suoi alunni. Ci mancherà, ma resterà sempre nei nostri cuori. Grazie Stella"

Stella, come affettuosamente la chiamavano tutti, lascia il marito Giuseppe Piacenza, i figli Nicola, Nausica, Arianna, Viviana, la nuora Cristina, il genero Daniele e i nipoti Alice, Greta e Gianmaria.

Il S. Rosario verrà recitato questa sera, domenica 7 febbraio, alle 20.30, nella parrocchia di S. Sebastiano alla Prata di Lesegno, mentre i funerali si terranno lunedì 8 alle 10.30 presso la chiesa di S. Filippo Neri, in piazza Roma, a Mondovì Breo.

Condoglianze da parte di tutta la nostra redazione