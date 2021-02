Suicidio sventato dai carabinieri ad Alba: 20enne voleva lanciarsi dal Ponte Albertino

Erano circa le tre della notte appena trascorsa, quando una pattuglia dei Carabinieri composta da un Ufficiale e da un Maresciallo della Compagnia di Cuneo, nel transitare sul Ponte Albertino che sovrasta il fiume Tanaro nel comune di Alba, ha notato sotto la pioggia battente un giovane fermo nel passaggio pedonale con il corpo proteso oltre la ringhiera verso il vuoto.



Intuito l’imminente pericolo che il ragazzo stesse per lanciarsi giù dal ponte da un’altezza di circa 20 metri, i militari hanno fermato la macchina e gli si sono avvicinati cautamente notando che il giovano era in preda al pianto e alla disperazione.



Visti i due Carabinieri il giovane diceva ha continuato a sostenere l'intenzione di togliersi la vita lasciandosi cadere nelle acque del fiume, ma ancor prima che terminasse la frase l’Ufficiale e il Maresciallo hanno scavalcato la recinzione che delimita il camminamento pedonale da quello veicolare, afferrando il ragazzo per un braccio, bloccandolo ed allontanandolo dal parapetto del ponte.



Una volta messo in sicurezza, con estrema calma i militari hanno cercato di dialogare con il giovane ancora in preda alla disperazione. Lentamente hanno ottenuto la sua collaborazione e sono riusciti a farlo desistere dalle sue intenzioni.



Nel frattempo è stato richiesto l’intervento di personale sanitario che una volta giunto sul posto ha preso in consegna il ragazzo, trasportandolo all’Ospedale di Verduno, informando i familiari di quanto successo.



Ai militari il giovane, poco più che ventenne, ha raccontato di avere maturato l’idea di togliersi la vita a causa di alcuni gravi problemi di salute da cui è afflitto.



