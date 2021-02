3 suggerimenti per proteggere la tua rete WiFi

Il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, sia in termini di salute che digitali. La maggior parte di noi trascorre più tempo del solito sul proprio computer, smartphone o tablet. Questa situazione ha favorito l'aumento del telelavoro, l'apprendimento a distanza tramite videoconferenza, nonché l'aumento dell'uso di social network e piattaforme di streaming. Il nostro uso di Internet è aumentato nel complesso, così come la minaccia digitale. Per proteggere al meglio i tuoi dati da potenziali attacchi informatici, ecco 3 consigli per te.

1. Come proteggere la tua connessione Internet

La maggior parte di noi utilizza il Wi-Fi a casa per connettersi a Internet. Si consiglia di proteggere la connessione personale cambiando la password WiFi predefinita accedendo al pannello di amministrazione del router a 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Inserendo una password più lunga con ad esempio tutte lettere maiuscole e numeri disposti a caso. Un codice di accesso debole è un codice di accesso facile da scoprire e quindi da hackerare. Questo processo ti consente di crittografare i dati che circolano tra i tuoi dispositivi e il tuo hotspot Wi-Fi.

2. Bisogna aggiornare periodicamente le tue password

La tua data di nascita è fin troppo facile da indovinare. Idem per quella di tuo padre o del tuo cane. Per pigrizia e comodità, tendiamo a utilizzare la stessa password ovunque e per tutto. Questo però è uno sbaglio, infatti, non solo indebolisce la sicurezza dei nostri account, ma semplifica anche il lavoro di un hacker. Per proteggersi da un attacco informatico è importante aggiornare la password regolarmente (in media ogni 90 giorni) per evitare di esporre i dati a violazioni della sicurezza. Se non hai l'ispirazione per crearne uno complesso con maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali, puoi ricorrere a un gestore di password che lo genererà automaticamente.

3.Configurare una VPN

Che tu sia in viaggio, in ufficio o a casa, puoi sempre navigare su Internet, ma come fare per non compromettere la tua privacy? E' semplice, basta usare una VPN! Una VPN è una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione logicamente riservato (tunnel VPN) e creato sopra un'infrastruttura di rete pubblica.