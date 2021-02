Come aprire WhatsApp sul tuo PC e laptop?

Vuoi usare WhatsApp sul computer? È possibile, sempre gratuitamente, su PC come su Mac, con delle applicazioni dedicate o un semplice browser web. Ed è molto più comodo con un grande schermo e una vera tastiera! WhatsApp è tra i popolari social network ampiamente utilizzati come Facebook. Nel caso in cui si desideri utilizzare il programma su uno schermo più grande per avere una migliore esperienza visiva, oppure per inviare facilmente un file, dal PC, a uno dei tuoi contatti su WhatsApp, o non voler perdere messaggi importanti quando sei davanti al tuo computer; si consiglia quindi di utilizzare WhatsApp sul proprio PC.

3 Applicazioni per usare WhatsApp sul tuo PC

La messaggistica di WhatsApp, che ha recentemente raggiunto la soglia dei 2 miliardi in tutto il mondo, può essere utilizzata su un computer in tre modi: accedendo al proprio account scaricando l'applicazione desktop, da un browser web o tramite l'emulatore Android BlueStacks. I messaggi inviati e ricevuti vengono sincronizzati tra l'applicazione mobile, la sua versione desktop, quella web o tramite l'emulatore Android BlueStacks. In questo modo non perderai nessun nuovo messaggio se passerai da uno all'altro.

Usa WhatsApp per desktop

Visita questa pagina per scaricare l'applicazione WhatsApp per desktop. L'applicazione è disponibile per Mac (Mac OS X versione 10.10 e successive) e PC Windows (Windows 8 e successive). Una volta eseguito il file sul tuo computer, WhatsApp ti chiederà di aprire l'applicazione mobile e dovrai scansionare il codice QR che compare con il tuo telefono.

Usa WhatsApp da un browser

Questo è il modo più veloce per accedere al tuo account WhatsApp dal tuo computer. Fare clic su questo collegamento e accederai a WhatsApp Web dal browser Chrome, Firefox, Opera, Safari o Edge. Apri l'app mobile WhatsApp sul tuo telefono e tocca Impostazioni. Quindi tocca WhatsApp Web nelle impostazioni dell'app, quindi scansiona il codice QR visualizzato sulla pagina web con il tuo smartphone.

Usa WhatsApp tramite l'emulatore Android BlueStacks

BlueStacks è un modo molto semplice per usare WhatsApp su un computer. Questo è un emulatore Android per lo streaming dello schermo Android su PC. Tramite questa applicazione sarà quindi possibile avviare tutti i giochi Android e le applicazioni Android su PC. Per utilizzare WhatsApp sul tuo PC senza telefono, leggi le seguenti istruzioni dettagliate:

Scarica e installa BlueStacks Emulatore Android per PC;

Avvia l'applicazione BlueStacks;

Avvia il Play Store su BlueStacks e cerca l'applicazione WhatsApp;

Nota: dovrai accedere al tuo account Google per installare l'applicazione.

Una volta che l'applicazione WhatsApp è stata scaricata sul PC, puoi avviarla.