Come convertire i tuoi documenti PDF in Word online?

Ti è mai capitato di dover convertire dei documenti PDF in Word e non sapere come fare, oppure il programma che usi abitualmente non ti consente di farlo? Non ti preoccupare, ci sono molte soluzioni che ti consentono di effettuare quest’operazione in modo gratuito.

Con Word 2013 o Word 2016

Buone notizie per gli utenti di Office 2013 o Office 2016: la loro versione di Word può aprire file in formato PDF. In Word, fai clic su File, quindi seleziona Apri, scegli il file PDF da convertire e fai clic su Apri. È quindi possibile modificare il testo e soprattutto salvare il file in un formato Word (ad esempio .docx o .doc).

Attenzione però, una parte della formattazione del file PDF originale potrebbe non essere preservata. Controlla all'arrivo che il contenuto del tuo nuovo file Word corrisponda a quello del file PDF.

Con Adobe Reader

Il software Adobe Reader, dedicato alla lettura di file PDF, è in grado di convertire tale file in formato Word. Basta fare clic su File, quindi su Salva come altro ... quindi su Word o Excel online. Quindi seleziona il file, il formato (docx o doc) e fai clic su Esporta in Word.

Tuttavia, se il software Adobe Reader è gratuito, questa funzione denominata Adobe Export PDF è a pagamento.

Con un sito specializzato

Se non hai Word 2013 o 2016 e non vuoi pagare, esiste la soluzione di conversione online. Molti siti offrono questa funzione, con risultati più o meno buoni. In generale, il sito getlua.com dà buoni risultati. Ha il vantaggio di essere multilingue. Ecco la procedura da seguire:

Collegati all'indirizzo Getlua.com quindi, clicca su Convertire PDF in WORD online. Seleziona il file PDF da convertire e fai clic su Convertire.

Quando la conversione sarà completa, potrai scaricare il file in formato Word.