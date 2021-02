Come si gioca al solitario online gratuitamente?

In questo periodo di emergenza sanitaria che continua a fasi alterne a tenerci a casa, ci invoglia a trovare nuove attività. Infatti, c'è stato un aumento dei giochi online e una crescente consapevolezza che questi giochi possono aiutare a superare il confinamento e la depressione.

La pandemia ha fatto emergere alcuni degli aspetti più positivi dei videogiochi. I giochi online di oggi offrono innumerevoli sfide ed esperienze coinvolgenti, come ad esempio il solitario online. Il Solitario è un gioco in cui un giocatore può divertirsi con un gioco di carte senza un avversario.

L'adattamento del famoso gioco di carte è accessibile gratuitamente e in modo illimitato e gratuito sul sito Solitaire. Il solitario si gioca con un mazzo di 52 carte. Il gioco inizia con 28 carte divise in sette colonne. La prima colonna contiene una carta, la seconda colonna contiene due carte e così via. Viene scoperta solo la prima carta di ogni colonna.

Le 4 pile di destinazione vengono posizionate in alto a destra nella finestra. Qui è dove devi creare le pile di carte ordinate in ordine crescente e seme per vincere. Ogni pila di destinazione deve iniziare con un asso. Per costruire queste quattro pile, devi spostare e scoprire le carte colonna.

Attenzione, le colonne delle carte devono seguire un ordine decrescente, dal re all'asso. Inoltre, i colori delle carte delle colonne devono alternarsi tra rosso e nero. Ma per non levarti il piacere della sorpresa, vieni a giocare su Solitaire online e divertiti facendo scorrere le carte per finire il gioco il più rapidamente possibile! Solitaire dispone di più versioni del gioco del Solitario ad esempio Spider e FreeCell, tutte gratuite, per giocare online su qualsiasi dispositivo come PC, macOS, Android, iOS, Linux senza richiedere il download o la registrazione sul sito. Cosa aspetti? Inizia a giocare!