La fresatura e i lavori di falegnameria: gli strumenti più utili

Lavorando il legno si possono mettere a punto molti oggetti, anche quelli che ritroviamo nella nostra quotidianità. Sono molti gli artigiani che lavorano il legno, in particolare i falegnami, ma anche i costruttori degli oggetti più disparati. Ci sono poi coloro che si dedicano alla lavorazione del legno semplicemente per hobby. Tutti coloro che utilizzano il legno possono dirsi accomunati dalla stessa passione, che consiste soprattutto nella sua bellezza naturale e nel fascino che questo materiale può infondere. Inoltre il legno lavorato con il fai da te offre una serie di opportunità enormi, consentendo di esprimere anche vene artistiche e creatività. Ci sono anche varie tecniche specifiche che consentono di lavorare il legno, come per esempio la fresatura.

Che cos'è la fresatura

Esistono molti attrezzi per lavorare il legno e bisogna essere dotati di tutto, come anche la lama per segatrice a nastro Tooltarget , in modo da rispondere a varie esigenze di lavorazione. Tra gli altri attrezzi che possiamo nominare sicuramente c’è la fresatrice, che consente di mettere a punto la fresatura del legno.

Questa operazione consiste nel modellare il materiale per ottenere delle decorazioni molto particolari. Infatti con la fresatura si possono smussare gli angoli, si possono creare dei bordi, delle profilature e si possono fare decori di ogni tipo.

Utilizzando uno strumento come la fresatrice si possono creare sagomature, scanalature oppure si possono fare delle incisioni che consistono nel rappresentare delle figure geometriche. L’obiettivo è duplice, perché con la fresatura il manufatto diventa bello dal punto di vista estetico e anche più pratico e piacevole da utilizzare.

In genere la fresatura più semplice consiste nell’usare l’attrezzo a mano libera. Altre volte, specialmente per i lavori più importanti, si possono utilizzare degli attrezzi speciali che si collegano al trapano.

Gli attrezzi per la falegnameria

Ma appunto parlando di dispositivi e di attrezzi particolari, non possiamo fare a meno di dare uno sguardo a quelli che in generale si utilizzano per i lavori di falegnameria. Partiamo dall’elemento base, che è sicuramente rappresentato dal metro a nastro. Di solito per eseguire i lavori di falegnameria, anche come hobby, basta un metro a nastro da cinque metri. È molto importante da utilizzare perché per lavorare il legno bisogna essere molto precisi nelle misure e nei tagli da effettuare.

Il falegname utilizza anche la classica squadra, anch’essa uno strumento di alta precisione. Spesso molti lavorano con una squadra combinata, che ha varie funzioni. Per esempio, una squadra di questo genere, oltre a riportare le indicazioni dei centimetri, può essere dotata anche di pennino, di livella e battente.

Poi passiamo ad indicare un altro classico dei lavori da falegname, ovvero il martello, che è quello più utilizzato in questi mestieri e sicuramente si pone come il più rappresentativo.

Molto utili sono le morse e i morsetti, che sono degli strumenti che consentono di tenere fermi i pezzi di legno e lavorarli con una certa tranquillità. I morsetti sono importanti non soltanto per tenere fermi i pezzi di legno quando per esempio utilizziamo la pialla o gli scalpelli, ma possono essere molto importanti quando si tratta di incollare e quindi di tenere i nostri pezzi ben saldi, in attesa che la colla possa esplicare tutta la sua funzione. Per incollare vanno bene anche i sergenti.

Un altro attrezzo che si usa nei lavori di falegnameria è costituito dalla sega manuale, che serve per tagliare e si può considerare quasi uno stereotipo dei lavori di falegnameria. Ma la sega può essere di tanti tipi, infatti c’è anche quella circolare, di cui esiste anche una versione molto utile da banco. E poi nei lavori anche del fai da te non possono mancare un trapano avvitatore e una pialla manuale.