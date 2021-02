Perché la gente ama Scrabble e Words With Friends Game?

In questo periodo di emergenza sanitaria si sta riscoprendo sempre di più i giochi online come Scrabble Word Finder e Words With Friends Game. Il motivo è che ti permettono di occupare il tuo tempo, da solo o con gli amici in rete. Con la pandemia che continua a colpire il nostro pianeta, i giochi online come Scrabble e Words With Friends Game, rappresentano una soluzione per affrontare meglio la nostra tragica realtà.

Lo Scrabble è un gioco di parole in cui l'obiettivo è accumulare punti, sulla base di estrazioni casuali di lettere, creando parole su una griglia quadrata, delle quali vengono assegnate alcune caselle. Words With Friends è un gioco di parole che ti permette di confrontarti con gli amici o con un avversario casuale, anonimo o un amico.

Ricorda tanto Scrabble. Words With Friends ti sfida a creare parole e guadagnare punti su una tavola da gioco virtuale. Gioca con i tuoi amici sia online che offline o richiedi di competere contro un avversario anonimo. In entrambi i casi, la persona che combina il maggior numero di tessere per scrivere parole e guadagna più punti, alla fine vince. Srabble e Words With Friends sono delle app a cui puoi accedere mentre sei connesso tramite l'interfaccia di un social network.

Ti consentono di invitare i tuoi amici e di sfidare gli amici che hanno già installato l'app in una partita. Una volta che inizi a giocare, puoi anche divertirti sul telefono se installi l'app per iPhone o Android. Se non conosci bene questi giochi non ti preoccupare, potrai seguire una guida intuitiva e imparare a giocare. C'è inoltre un'area di chat che ti consente di dialogare con il tuo avversario o amico. Cosa aspetti? Accedi alle piattaforme di Scrabble e Words With Friends Game e potrai iniziare a giocare subito gratuitamente!