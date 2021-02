5mila euro raccolti dall'Alberghiero di Mondovì per il progetto "Dono Scuola"

E’ stato di oltre 5.000€ il frutto della prima campagna di raccolta fondi lanciata a Natale dall’Alberghiero di Mondovì attraverso la Fondazione Cucine Colte, nell’ambito del progetto “DONO SCUOLA” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.



Aziende, privati cittadini, genitori, amici e conoscenti sono stati coinvolti in una prima azione a sostegno di “BunDaMangé”, un servizio catering inclusivo nato dall’idea della Dirigente Donatella Garello e dei docenti dell’Alberghiero. Un sogno comune è infatti quello di vedere studenti ed ex studenti con disabilità, insieme ai giovani dell’Associazione Centro Down di Cuneo, attraversare il ponte che li traghetterà dal mondo della scuola a quello del lavoro attraverso l’inserimento in un’attività concreta e adatta alle loro esigenze.



Per realizzare questo sogno servono 45.000€ per acquistare attrezzature da cucina (posateria, planetarie…), divise per gli studenti lavoratori e un furgone per il trasporto dei cibi che saranno preparati nelle cucine della scuola.



“Raggiungere questa cifra sarà possibile solo con il coinvolgimento di tante persone che crederanno e condivideranno questo sogno. C’è ancora tanto da mettere in campo e la prossima campagna di raccolta fondi che lanceremo sarà per Pasqua, ma fino ad allora si può continuare a sostenere “BunDaMangé” in vari modi” dicono​ dall’Istituto Giolitti.



1) con una donazione su Satispay o un bonifico bancario alla FONDAZIONE CUCINE COLTE (Iban IT 74 U 03111 46480 000000001553) - causale “BunDaMangé”



2) con una donazione minima di 5€ (in pdf) o di 10€ (3 pezzi stampati) su Satispay o bonifico bancario della FONDAZIONE CUCINE COLTE per una delle cartoline d’artista con disegni originali donati da giovani talenti del territorio come il duo MOGG, gli illustratori Marco Paschetta e Valeria Cardetti



3) con una donazione minima di 50€ su Satispay o bonifico per una stampa fine art di uno dei disegni originali donati dagli artisti (visibili sul sito www.giolittibellisario.it​)



4) destinando il 5x1000 alla Fondazione Cucine Colte (basta scrivere il codice fiscale nell’apposita sezione del modello Unico o 730 il codice fiscale 03738010044 ​(una scelta che può fare anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi)



Per informazioni: ​fondazionecucinecolte@gmail.com​; tel.0174 552249



Il progetto si racconta sulle nuove pagine social (Facebook e Instagram) della Fondazione Cucine Colte.



Nel frattempo l’Alberghiero ringrazia tutte le persone (circa un centinaio) che hanno già sostenuto la campagna di raccolta fondi per “BunDaMangé”: chi ha acquistato gli oltre 250 pacchetti di golosi biscotti confezionati dagli studenti, proposti grazie alla collaborazione dei titolari dei negozi di Mondovì “Bottega del grano”, “Cit ma bun”, “L'orto di Peppa”, il “Caffè Sociale”, l’enoteca “Il Ciottolo”, la bottega equosolidale Altromercato della Cooperativa Proteo, a macelleria “Mauro e Diego”, chi ha donato piccole e grandi somme tramite Satispay e bonifici.