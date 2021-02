Saluzzo: imparare l’’Orto da zero, presentazione on-line alla Spazio culturale piemontese

L'Orto da zero di Simone Siviero

Prossimo appuntamento on-line con lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo è per lunedì 8 febbraio alle 21. Si presenta “l’Orto da zero” originale manuale di Simone Siviero, giovane scrittore, filologo e botanico per passione, che dialogherà con i suoi interlocutori sulle conoscenze basilari per coltivare un orto, nella maniera più naturale e semplice.

"Secondo i dettami della maestra per eccellenza: la Natura - afferma - Un manuale dal carattere filosofico, che prende spunto dall'osservazione e dall'esperienza, per ottenere risultati in sintonia con l'ambiente".

Si può partecipare all'incontro dal computer o dall'app per dispositivi mobili: il link per accedere alla riunione:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19