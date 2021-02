Un percorso di benessere gratuito con l'associazione albese Le2impronte e l’équipe “Istinto e Psiche”

L’Associazione Culturale Le2impronte e l’équipe “Istinto e Psiche” comunicano l’inizio del progetto “Nutri-menti: benessere a 360°”, una rassegna di eventi dedicati al benessere in tutte le sue forme e possibilità.

Si snoderà attraverso 6 giornate, a cadenza mensile, da febbraio a giugno (che avrà un intero weekend dedicato). Tutti gli incontri saranno gratuiti per i partecipanti, sarà richiesta la prenotazione obbligatoria per poter gestire gli appuntamenti nel massimo rispetto delle norme per la tutela della nostra salute. Per questa ragione gli eventi si terranno on-line oppure in presenza a seconda delle possibilità.

Un percorso, quello di “Nutri-menti”, dedicato all’informazione e all’esperienza delle molteplici e svariate risorse per promuovere il nostro Ben-Essere nel senso più ampio del termine, che ognuno di noi ha a disposizione sul nostro territorio. Sarà ampio il ventaglio di realtà che collaboreranno con le due realtà promotrici, tra cui: il collettivo “De-Generi” con cui si affronterà il tema della sessualità; il centro cinofilo “Zampe in Spalla” che porterà il tema della relazione uomo-cane; le librerie “Milton” e “Marameo” con cui verrà approfondito il potenziale della lettura come strumento di crescita per grandi e piccini; “Il Teatrino” che accompagnerà alla scoperta del teatro e dell’arte espressiva, l’associazione “Turismo in Langa” la quale ci farà vivere il territorio attraverso i 5 sensi e molti altri... Ogni mese una tematica differente: sessualità, Pet Therapy e benessere animale, benessere psicofisico (con approfondimenti sulla psicologia, la Mindfulness, la DanzaMovimento Terapia per adulti e bambini, Thai Massage...), nutrizione...

Il primo appuntamento è fissato per il 14 febbraio, giorno dedicato agli innamorati, in cui il tema che accompagnerà tutte le proposte sarà proprio quello della sessualità. Il programma prevede, durante tutta la mattina, la possibilità per i più giovani di avere uno spazio di dialogo individuale con la dott.ssa Elisabetta Marengo, psicoterapeuta e sessuologa clinica, per fugare i propri dubbi e curiosità su questo tema; nel pomeriggio le psicologhe di “Istinto e Psiche” Elisabetta Marengo e Chiara Puliga, psicologa Danza MovimentoTerapeuta, terranno un laboratorio dove verranno esplorati il corpo e le sensazioni attraverso la Danza Movimento Terapia e la Mindfulness.

La giornata si concluderà con l’intervento del collettivo De-Generi che dal 2015 si occupa di tematiche di genere e informazione sul nostro territorio, con cui ci confronteremo circa i tabù e i miti legati alla sessualità.

Per maggiori informazioni e prenotazioni ci sono diverse possibilità: potete visitare i siti web e pagine Facebook “Le2impronte” e “Istinto e Psiche”, scrivere a info@istintoepsiche.it o chiamare i numeri 349-6829388 o 333-3621556.