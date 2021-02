Volley A2/M:"I Lupi non lasciano scampo ai Galletti!" Il Santa Croce travolge il Vbc Synergy Mondovì per 3-0

PARZIALI: (25-13; 25-16; 25-17)

Una gara da dimenticare e anche in fretta! Il Vbc Synergy Mondovì viene letteralmente travolto dalla Kemas Lamipel Santa Croce con un netto 3-0. Una prestazione pessima da parte dei Galletti, di fatto mai entrati in partita, al cospetto di un "branco di Lupi" agguerriti ed affamati.

Pesantissimi i parziali imposti ai monregalesi, apparsi impotenti davanti alla concretezza e alla determinazione dei toscani. Difesa perfetta e attacco micidiale per un ottimo Santa Croce. Discorso diverso per i Biancoblù di Barbiero, in una serataccia dove non si salva praticamente nessuno, o quasi.

L’opposto Matteo Paoletti (16), ex di turno insieme a Filippo Pochini ed Alberto Marra, ha cercato di rendere meno evidente la “scoppola” subita dai monregalesi, ma il resto della squadra non ha saputo fare altrettanto. Ricezione balbettante, difesa impalpabile, muro fragile e attacco con le polveri bagnate.

Insomma, una giornata storta per i Galletti, che contro la squadra dell’ex Roberto Festi hanno subito la sconfitta più pesante della stagione. Da segnalare che prima del match è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del fratello del giocatore del Santa Croce Francisco Wallison Bezerra Souza, scomparso in settimana.

PRIMO SET: Lupi agguerriti, che dopo l’attacco vincente di Colli si portano subito sul 4-1. Galletti ancora imprecisi e Santa Croce che sfrutta a dovere una difesa perfetta ed incrementa il vantaggio a +5. Sul punteggio di 8-3, coach Barbiero decide che è giunto il momento di chiamare il primo time-out. I Biancoblù non riescono a cambiare il trend del set e sul 13-6 arriva il secondo time-out del tecnico Barbiero. Monregalesi in netta difficoltà e punteggio che assume dimensioni mostruose, con Santa Croce avanti 20-9. Cappelletti mette a terra il punto del 24-10. I set-point a disposizione dei Toscani sono addirittura 14. I Galletti conquistano tre punti consecutivi, ma poi Bezerra Souza trova il punto che chiude il set sul 25-13.

SECONDO SET: Si riprende con l’errore in attacco di Bussolari. Come nel set precedente, i Lupi si portano sul 4-1, grazie ad un muro toscano eccellente. Segnali di ripresa dei monregalesi, che dopo il muro di Marra e l’ace di Bussolari si portano ad un solo punto dagli avversari. I Lupi tornano a spingere e dopo l’ace dell’ex Roberto Festi, vanno a +4 sul 10-6. La difesa monregalese è un colabrodo e la squadra di coach Montagnani aumenta il vantaggio portandosi sul 17-11. Time-out chiesto da Barbiero. Il muro di Santa Croce sembra invalicabile ed i Lupi volano sul 22-14. Nuovo time-out per la panchina monregalese. Si arriva sul 24-14 con De Silvestre al servizio. Il Vbc annulla due set-point, ma poi ci pensa “Walla” Souza a chiudere i conti sul 25-16.

TERZO SET: Copelli mette a terra il primo punto. La serataccia dei monregalesi continua e sul 6-2 coach Barbiero chiama il time-out. Sul 9-5 fa il suo esordio nei padroni di casa il diciannovenne Lorenzo Caproni. Toscani avanti di tre lunghezze sul 15-12. Ace di Robbiati e Santa Croce a +5. I Lupi continuano a macinare gioco e punti. Si arriva sul punteggio di 22-15. L’errore di Borgogno chiude il match sul 25-17, per una sconfitta più che meritata per un brutto Vbc.