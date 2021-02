Biathlon: successo di Marco Barale nella mass start di Coppa Italia in Val di Zoldo

Il weekend della Coppa Italia Fiocchi di biathlon in Val di Zoldo è partito con il piede giusto per gli atleti piemontesi.

Nella Mass Start di sabato 6 febbraio sono arrivati una vittoria, un secondo e un terzo posto.

Il successo l’ha conquistato Marco Barale (Fiamme Oro) nella categoria Giovani maschile. L’atleta classe 2003, cresciuto nello Sci Club Entracque Alpi Marittime, si è imposto grazie ad un’ottima prestazione al poligono, avendo commesso soltanto un errore nell’ultima serie in piedi. Alle sue spalle il valdostano Nicolò Betemps (Fiamme Oro), staccato di 27” e con tre errori al tiro. Terzo Stefan Navillod (Fiamme Oro) che ha mancato cinque bersagli. Un risultato significativo quello di Marco Barale, in quanto il weekend di Palafavera è molto importante per la qualificazione per i Campionati Mondiali Juniores e Giovani di Obertilliach.

Ai piedi del podio un altro piemontese, Thomas Daziano (Entracque Alpi Marittime), giunto quarto con quattro errori a 13” dal podio. Quattordicesima posizione invece per Riccardo Fenoglio (Entracque Alpi Marittime). Tra gli Aspiranti terzo posto di rimonta per un ottimo Paolo Barale (Entracque Alpi Marittime), penalizzato dai cinque errori al poligono, di cui tre nella prima serie a terra. La vittoria è andata a Simone Betemps (Bionaz Oyace), davanti a Davide Compagnoni (Alta Valtellina).

Altri tre gli atleti del Comitato Alpi Occidentali nelle prime dieci posizioni: Nicola Giordano (Entracque) è giunto quinto con sei bersagli mancati, Mattia Bottasso (Valle Pesio) ottavo con quattro errori e Michele Carollo (Entracque Alpi Marittime) nono con sette errori.

Nella Mass Start Juniores, vinta da Iacopo Leonesio (Carabinieri) davanti a David Zingerle (Esercito) ed Elia Zeni (Fiamme Oro), Matteo Vegezzi Bossi (Fiamme Gialle) ha concluso nono con sette errori, Nicolò Giraudo (Entracque) decimo con sei e Stefano Canavese (Esercito) undicesimo con otto. Tra i Seniores ha sfiorato invece il podio Luca Ghiglione (Fiamme Gialle), che si è piazzato quarto con cinque errori, beffato per appena 5/10 da Nicola Romanin (Esercito). La vittoria è andata a Jan Kuppelwieser (Amateursportverein Martell) davanti a Paolo Rodigari (Centro Sportivo Esercito).

Nelle competizioni femminili per il Comitato FISI Alpi Occidentali è arrivato il bellissimo secondo posto di Gaia Brunetto (Centro Sportivo Esercito) nella gara Juniores. La cuneese ha concluso con 33” di svantaggio dalla vincitrice, Hannah Auchentaller (Carabinieri) a parità di errori: segno di una buonissima condizione di forma, vista la competitività dell’altoatesina. Con questo risultato Brunetto spera ora di poter conquistare la qualificazione per i Mondiali di categoria. Sul terzo gradino del podio la valdostana Laura Sciarpa (Valdigne). Quinta la biellese Martina Zappa (Alta Valtellina).

Nella categoria Giovani si è registrata la prevedibile vittoria di Linda Zingerle (Fiamme Gialle), davanti a Sara Scattolo (Fiamme Oro) e Martina Trabucchi (Esercito). Dodicesima l’unica piemontese in gara, Martina Giordano (Entracque Alpi Marittime), che ha mancato sette bersagli, di cui quattro nell’ultima serie. Nella prova degli Aspiranti, nella quale si è imposta Ilaria Scattolo (Fiamme Oro) davanti ad Astrid Plösch (Weissenfels) e a Fabiana Carpella (Fiamme Oro), le due piemontesi al via si sono piazzate nella top ten: sesta Matilde Salvagno (Entracque Alpi Marittime) ed ottava Francesca Brocchiero (Entracque Alpi Marittime).